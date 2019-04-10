«Аурусы» станут дешевле за счет российских деталей

Насколько изменится цена говорить пока рано. По предварительной информации, начальная цена седана Aurus S600 составит 10-12 миллионов рублей. Удлиненный Senat Limousine L700 обойдется еще дороже, так как предлагается только в бронированном исполнении. Ранее сообщалось, что один из дилеров Aurus уже начал принимать заказы на машины с обязательным депозитом 1,5 миллиона рублей.