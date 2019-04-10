«Аурусы» станут дешевле за счет российских деталей

Как сообщает сайт «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на генерального директора «Ауруса» Герхарда Хильгерта, сейчас компания несет риски из-за колебания курсов валют, так как вынуждена рассчитываться в ней с иностранными поставщиками. Однако в будущем производитель планирует увеличить долю отечественных компонентов.
Насколько изменится цена говорить пока рано. По предварительной информации, начальная цена седана Aurus S600 составит 10-12 миллионов рублей. Удлиненный Senat Limousine L700 обойдется еще дороже, так как предлагается только в бронированном исполнении. Ранее сообщалось, что один из дилеров Aurus уже начал принимать заказы на машины с обязательным депозитом 1,5 миллиона рублей.
С 2020 года машины бренда будут собирать на заводе «Соллерс» в «Алабуге». Планируемый объем производства — пять тысяч автомобилей в год. Гарантия на автомобили составит три года или 100 тысяч километров пробега.