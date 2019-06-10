Российский губернатор признал Aurus слишком дорогим для себя

«А с виду, внешне — он, конечно, очень красивый. Красиво, престижно. Когда видишь его на параде, когда едет на нем президент — гордость берет за Россию. Все-таки Mercedes и эта машина — большая разница. Мне кажется, он (Aurus) круче — сообщил корреспонденту РИА Новости Дюмин — Хотел бы (приобрести), но это дорого для меня пока».

Все автомобили марки Aurus созданы в рамках проекта «Единая модульная платформа», так же известного как «Кортеж». На сегодняшний день официально представлены седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal и парадный кабриолет. Ожидается, что скоро линейка пополнится внедорожником Komendant, фотографии которого ранее опубликовало Министерство промышленности и торговли РФ.