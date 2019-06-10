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10:46

Российский губернатор признал Aurus слишком дорогим для себя

Лимузин Senat стоит дороже Mercedes-Maybach

© Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался в интервью РИА Новости, что хотел бы приобрести лимузин Aurus Senat, но пока тот слишком дорог для него. Как ранее сказал заместитель генерального директора НАМИ по маркетингу и коммерции Денис Дрягин, автомобиль будет стоить дороже Mercedes-Maybach S-Class.
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«А с виду, внешне — он, конечно, очень красивый. Красиво, престижно. Когда видишь его на параде, когда едет на нем президент — гордость берет за Россию. Все-таки Mercedes и эта машина — большая разница. Мне кажется, он (Aurus) круче — сообщил корреспонденту РИА Новости Дюмин — Хотел бы (приобрести), но это дорого для меня пока».

Все автомобили марки Aurus созданы в рамках проекта «Единая модульная платформа», так же известного как «Кортеж». На сегодняшний день официально представлены седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal и парадный кабриолет. Ожидается, что скоро линейка пополнится внедорожником Komendant, фотографии которого ранее опубликовало Министерство промышленности и торговли РФ.

Помимо платформы, «Аурусы» делят между собой и техническую начинку — гибридную силовую установку, состоящую из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» KATE российского производства. Привод у машин полный, с муфтой подключения передней оси.

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