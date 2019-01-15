Видео: лимузин Aurus сняли вблизи в составе кортежа

Все модели Aurus оснащены полным приводом. Они комплектуются гибридной силовой установкой, в состав которой входит 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильный электрический мотор-генератор и девятидиапазонный «автомат», разработанный московской фирмой КАТЕ. Седан Aurus Senat способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.