Видео: лимузин Aurus сняли вблизи в составе кортежа

Лимузин Aurus Senat впервые представили публике во время инаугурации президента России. На автомобиле Владимир Путин проехал около 200 метров – от Сенатского дворца до Большого Кремлевского дворца через Ивановскую площадь.
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Обычный седан дебютировал в августе на Московском автосалоне. Также известно как выглядит минивэн и каким будет внедорожник Aurus. Позже в линейке «Кортеж» должен появиться мотоцикл и «народный вcедорожник».
Все модели Aurus оснащены полным приводом. Они комплектуются гибридной силовой установкой, в состав которой входит 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильный электрический мотор-генератор и девятидиапазонный «автомат», разработанный московской фирмой КАТЕ. Седан Aurus Senat способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.
Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ, а с 2021 года выпуск наладят на мощностях «Соллерс». Заказы на седан уже принимают. По предварительной оценке, в среднем стоимость машины составит 10 миллионов рублей. Заказчики получат «Сенаты» летом следующего года.