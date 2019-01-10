«АвтоВАЗ» подвел итоги 2018 года: «Веста» самая популярная машина России

Отечественный автопроизводитель не только по-прежнему удерживает первую позицию на российском рынке, но и смог нарастить продажи больше, чем рынок в целом — показатели компании по сравнению с 2017 годом выросли на 16 процентов, а объем рынка — на 13 процентов, до 1,8 миллиона машин.

Таким образом, бренду удалось нарастить долю до рекордных величин за последние семь лет: по данным компании, доля «Лады» на рынке легковых автомобилей в 2018 году выросла до 20 процентов, а в сумме с легкой коммерческой техникой — до 20,8 процента.

Лидером продаж стала модель Lada Vesta. В прошедшем году было реализовано 108 364 машины, что на 40 процентов превышает прошлогодние показатели. Веста заняла 6,4 процента рынка. Одним из главных драйверов роста был универсал Vesta SW вкупе c кросс-версией SW Cross. Завод временами даже не успевал за спросом, и на рынке наблюдался дефицит пятидверок.