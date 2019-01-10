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18:56

«АвтоВАЗ» подвел итоги 2018 года: «Веста» самая популярная машина России

В 2018 году компания продала 360 204 автомобиля

«АвтоВАЗ» отчитался о продажах в 2018 году: итоги перед собравшимися журналистами подвел исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек. За прошедший год продано 360 204 автомобиля.
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Отечественный автопроизводитель не только по-прежнему удерживает первую позицию на российском рынке, но и смог нарастить продажи больше, чем рынок в целом — показатели компании по сравнению с 2017 годом выросли на 16 процентов, а объем рынка — на 13 процентов, до 1,8 миллиона машин.

Таким образом, бренду удалось нарастить долю до рекордных величин за последние семь лет: по данным компании, доля «Лады» на рынке легковых автомобилей в 2018 году выросла до 20 процентов, а в сумме с легкой коммерческой техникой — до 20,8 процента.

Лидером продаж стала модель Lada Vesta. В прошедшем году было реализовано 108 364 машины, что на 40 процентов превышает прошлогодние показатели. Веста заняла 6,4 процента рынка. Одним из главных драйверов роста был универсал Vesta SW вкупе c кросс-версией SW Cross. Завод временами даже не успевал за спросом, и на рынке наблюдался дефицит пятидверок.

Ян Птачек

Седан Vesta Cross продавался чуть хуже ожиданий: вероятно, дело в том, что поначалу на рынок вывели только богато оснащенные машины. Но в 2019-м планируется начать продажи и более доступных версий.

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Номер два на российском рынке — это Lada Granta: в прошлом году продано 106 325 машин. Впрочем, после рестайлинга с объединением моделей «Гранта» и «Калина» в одну линейку обновленная Гранта явно вытеснит «Весту» с первой позиции. Это подтверждают цифры: в четвертом квартале прошлого года, когда продажи обновленных машин уже полноценно стартовали, доля «Грант» поднялась с 5,2-5,5 до 7,2 процента.

Заметно скромнее показатели у модели XRay — она занимает десятое место. Хотя и так это самый продаваемый хэтчбек в стране: в прошлом году покупателей нашли 34 807 машин. По сравнению с 2017 годом рост составил четыре процента. Вклад модификации XRay Cross здесь невелик — ее продажи начались лишь в самом конце года. Но именно ее появление позволяет рассчитывать на дальнейший рост: в декабре на модификацию Cross приходилось более трети продаж машин линейки XRay.

Lada Largus в 2018 году разошелся тиражом 53 691 экземпляр: седьмая позиция по объему продаж на рынке. Сюда входят как легковые универсалы (44 072 машины), так и грузовые фургончики с глухими бортами (9619 машин).

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А всего в 2018 году продано 11830 коммерческих машин: это «Ларгусы» и полурамные фургончики дочерней компании ВИС на базе «Гранты» и полноприводной «Лады» 4х4. В этом сегменте рынка АвтоВАЗ продемонстрировал рост на 23 процента.

32 процента машин марки Lada продавали в кредит при помощи программы Lada Finance. Это несколько ниже, чем в среднем по рынку — к тому же, наблюдалось некоторое падение доли таких продаж из-за прекращения госпрограмм поддержки.

Lada Granta SW Cross

17 процентов автомобилей в минувшем году была приобретена корпоративными покупателями. Лидер здесь — «Ларгус», а у «Весты» доля корпоративных продаж составляет порядка 15 процентов. В каршеринге «Лады» не популярны — там нужна автоматическая коробка передач или вариатор. Гидромеханический «автомат» есть только у «Гранты», XRay с вариатором вышел совсем недавно, а двухпедальная «Веста» оснащается роботизированной коробкой.

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Вазовцы говорят о выходе на новые рынки — в Турцию, Тунис, Чили, Кубу, но подавляющая часть этих машин ушла в страны бывшего СССР. Благодаря смене сети импортеров достигнут очень впечатляющий рост — более чем в полтора раза, на 57 процентов. Хотя в абсолютных величинах экспорт не так уж велик: за рубеж отправились 38 052 автомобиля марки «Лада». Причем звание экспортной модели номер один у «Лады 4х4» перехватила «Веста».

Больше всего автомобилей продано в Казахстане — 13 192 машины. Там Лада стала брендом №1, нарастив продажи на 51 процент и отвоевав долю в 22,5 процента от рынка. В Республике Беларусь реализовано 10 464 вазовских машины – на 182 процента больше, чем ранее. Сейчас «Лада» завоевала долю в 19,2 процента белорусского рынка, став брендом №2. Наконец, еще 2649 машин продано в Узбекистане — в этой стране доминируют автомобили местного производства, и «Лада» занимает скромные три процента рынка.

Главные цели на 2019 год — продвижение паркетника Xray Cross и вывод на рынок новых моделей — флагманской «Весты Спорт» и кросс-универсала Granta SW Cross. Производство спортивной версии «Весты» стартовало в конце 2018 года, первые машины уже начали поступать к дилерам, и продажи стартуют уже в ближайшие недели, хотя цены пока неизвестны. А вот универсал Vesta SW Sport в планах пока не стоит — вазовцы намерены сперва посмотреть на динамику продаж седана Vesta Sport. Насчет сроков появления «Гранты Кросс» пока говорят обтекаемо: первое полугодие 2019 года.

АвтоВАЗ работает и над совершенно новой Lada 4x4 на платформе Renault Duster. Фантазию на тему будущей модели показали на московском автосалоне в виде концепт-кара Lada 4x4 Vision. Но серийную машину не стоит ждать раньше 2022 года.

Уже с 1 января отпускные цены на все Лады повысились в среднем на три процента — это связано с увеличением НДС. Но дальнейшего повышения пока не планируется: цены останутся неизменными по крайней мере в течение первого квартала.

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