Bentley станет «дочкой» Audi

Сообщается, что Bentley войдёт в состав ингольштадской компании уже в следующем году: Audi возьмёт на себя контроль как над техническими, так и над финансовыми активами марки из Крю. Взамен новые модели Bentley получат платформы, узлы и агрегаты разработки Audi.

По данным издания, Continental GT и флагманский Flying Spur следующего поколения могут «переехать» с платформы MSB на электрическую Premium Platform Electric (PPE) совместной разработки Audi и Porsche, на которой базируется Porsche Taycan.