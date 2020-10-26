Bentley станет «дочкой» Audi

Сообщается, что Bentley войдёт в состав ингольштадской компании уже в следующем году: Audi возьмёт на себя контроль как над техническими, так и над финансовыми активами марки из Крю. Взамен новые модели Bentley получат платформы, узлы и агрегаты разработки Audi.
По данным издания, Continental GT и флагманский Flying Spur следующего поколения могут «переехать» с платформы MSB на электрическую Premium Platform Electric (PPE) совместной разработки Audi и Porsche, на которой базируется Porsche Taycan.
Bentley
Volkswagen объяснил зависающие обороты мотора
В 2019 году Bentley удалось перевыполнить план продаж и заработать рекордные 65 миллионов евро, однако впоследствии доходы значительно сократились из-за пандемии. Беспокойство руководства также вызывает выход Великобритании из ЕС, который может снизить прибыль марки на четверть.
Кроме этого, перемены ждут марки Lamborghini, Ducati и Bugatti, также принадлежащие Volkswagen. По предварительным данным, активы Bugatti обменяют на крупный пакет акций хорватской Rimac, а судьба других двух марок решится в ближайшие месяцы.
Ещё в июле Volkswagen расширил роль Audi в концерне: ингольштадских разработчиков поставили во главе подразделения программного обеспечения. Вероятно, причиной решения стали проблемы с программным обеспечением электрохэтчбека Volkswagen ID.3, которое оказалось «сырым» и стало причиной массовых жалоб.