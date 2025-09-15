В BMW объяснили период гигантских «ноздрей»: виноваты китайцы

В BMW объяснили период гигантских «ноздрей»: виноваты китайцыБольшой решеткой баварцы хотели угодить клиентам в Поднебесной
Большие решетки радиатора крайне популярны, например, в Китае, сказал в интервью австралийскому изданию CarExpert шеф-дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк. По его словам, чересчур радикальным это дизайнерское решение не было: «всё зависит от того, в какой стране вы находитесь».
Баварцы учитывали критику экстерьеров M3, 7 Series, X7 и XM, однако рыночные цифры говорили об обратном: продажи не падали, а, наоборот, росли. «Поэтому мы не чувствовали необходимости как-то реагировать», — сказал ван Хойдонк. При этом о плохом спросе на XM сообщалось еще год назад, когда модель была относительно свежей.
Как бы то ни было, гипертрофированные вертикальные «ноздри», кажется, остались в прошлом. В 2023 году дебютировал концепт Vision Neue Klasse, стиль которой BMW пообещала распространить на новинки.
Впрочем, первый серийный представитель Neue Klasse — электрокроссовер iX3 — получил еще один вариант «решетки», уже с небольшими вертикальными «зубьями» по центру.