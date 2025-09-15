Новости
Опубликовано 15 сентября 2025, 15:29
1 мин.

В BMW объяснили период гигантских «ноздрей»: виноваты китайцы

Большой решеткой баварцы хотели угодить клиентам в Поднебесной
В BMW раскрыли причину появления огромных «ноздрей» в дизайне. Недавно баварская марка представила первенца семейства Neue Klasse — электрический кроссовер iX3. Он продемонстрировал новый стиль BMW и, в частности, отход от одного из самых критикуемых элементов — увеличенной решетки радиатора. Однако в BMW ни о чем не жалеют, а эпоху гигантских «ноздрей» объясняют трендами на некоторых рынках.
BMW XM
BMW XM
© BMW
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Большие решетки радиатора крайне популярны, например, в Китае, сказал в интервью австралийскому изданию CarExpert шеф-дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк. По его словам, чересчур радикальным это дизайнерское решение не было: «всё зависит от того, в какой стране вы находитесь».

Баварцы учитывали критику экстерьеров M3, 7 Series, X7 и XM, однако рыночные цифры говорили об обратном: продажи не падали, а, наоборот, росли. «Поэтому мы не чувствовали необходимости как-то реагировать», — сказал ван Хойдонк. При этом о плохом спросе на XM сообщалось еще год назад, когда модель была относительно свежей.

Читайте на тему:

Как бы то ни было, гипертрофированные вертикальные «ноздри», кажется, остались в прошлом. В 2023 году дебютировал концепт Vision Neue Klasse, стиль которой BMW пообещала распространить на новинки.

Впрочем, первый серийный представитель Neue Klasse — электрокроссовер iX3 — получил еще один вариант «решетки», уже с небольшими вертикальными «зубьями» по центру.

Источник:CarExpert
Автор:Мария Руцкая
Тег:
#BMW