В BMW объяснили период гигантских «ноздрей»: виноваты китайцы

Большие решетки радиатора крайне популярны, например, в Китае, сказал в интервью австралийскому изданию CarExpert шеф-дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк. По его словам, чересчур радикальным это дизайнерское решение не было: «всё зависит от того, в какой стране вы находитесь».

Баварцы учитывали критику экстерьеров M3, 7 Series, X7 и XM, однако рыночные цифры говорили об обратном: продажи не падали, а, наоборот, росли. «Поэтому мы не чувствовали необходимости как-то реагировать», — сказал ван Хойдонк. При этом о плохом спросе на XM сообщалось еще год назад, когда модель была относительно свежей.