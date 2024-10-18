Стиль электрокаров Neue Klasse распространят на все BMW

Первой серийной моделью линейки станет кроссовер BMW iX3 — воплощение шоу-кара Vision Neue Klasse X. Он увидит свет в 2025 году. За ним, уже в 2026-м, «товарный» вариант обретет седан Vision Neue Klasse. В течение следующих двух лет к ним присоединятся еще по крайней мере четыре электрокара.