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Опубликовано 18 октября 2024, 11:32
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Стиль электрокаров Neue Klasse распространят на все BMW

Каждая модель при этом будет по-своему уникальной
Шеф-дизайнер рассказал, какими будут новые BMW. Глава дизайна баварской марки Адриан ван Хойдонк заявил, что все будущие модели BMW — с электрификацией и без — будут придерживаться стилистики Neue Klasse. Сейчас под этим обозначением нам известна линейка футуристичных электрокаров, первый из которых пойдет в серию в 2025 году. Они поделятся дизайном с «углеводородными» моделями, что может означать отказ от огромных «ноздрей» в нынешнем виде, как у iX или провалившегося XM.
Концепт Vision Neue Klasse
Концепт Vision Neue Klasse
© BMW
Мария Руцкая

Электрокары и топливные модели BMW будут отличаться пропорциями и деталями оформления салона, уточнил ван Хойдонк. Однако «общий вид и ощущения» от них будут одинаковыми. При этом каждой модели обещаны уникальный характер и максимально возможное сходство с концептом-прототипом.

BMW Vision Neue Klasse, i Vision Dee, i Vision Circular

© BMW

Дизайнер также напомнил про «революционный проекционный дисплей» Panoramic Vision, который станет одной из «фишек» следующих BMW. Он использует всю ширину лобового стекла, проецируя высококонтрастное изображение на темную область у его нижнего края. Какие данные там отображать, решает водитель.

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Также Neue Klasse отличаются центральным дисплеем необычной формы, футуристичными элементами управления и «зелеными» материалами отделки.

Первой серийной моделью линейки станет кроссовер BMW iX3 — воплощение шоу-кара Vision Neue Klasse X. Он увидит свет в 2025 году. За ним, уже в 2026-м, «товарный» вариант обретет седан Vision Neue Klasse. В течение следующих двух лет к ним присоединятся еще по крайней мере четыре электрокара.

Источник:Top Gear
Автор:Мария Руцкая
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#BMW