Стиль электрокаров Neue Klasse распространят на все BMW

Стиль электрокаров Neue Klasse распространят на все BMWКаждая модель при этом будет по-своему уникальной
Электрокары и топливные модели BMW будут отличаться пропорциями и деталями оформления салона, уточнил ван Хойдонк. Однако «общий вид и ощущения» от них будут одинаковыми. При этом каждой модели обещаны уникальный характер и максимально возможное сходство с концептом-прототипом.
Дизайнер также напомнил про «революционный проекционный дисплей» Panoramic Vision, который станет одной из «фишек» следующих BMW. Он использует всю ширину лобового стекла, проецируя высококонтрастное изображение на темную область у его нижнего края. Какие данные там отображать, решает водитель.
Также Neue Klasse отличаются центральным дисплеем необычной формы, футуристичными элементами управления и «зелеными» материалами отделки.
Первой серийной моделью линейки станет кроссовер BMW iX3 — воплощение шоу-кара Vision Neue Klasse X. Он увидит свет в 2025 году. За ним, уже в 2026-м, «товарный» вариант обретет седан Vision Neue Klasse. В течение следующих двух лет к ним присоединятся еще по крайней мере четыре электрокара.