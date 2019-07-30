BMW «убьет» кроссовер X2 и родстер Z4

Из линейки BMW уже исчез 3-series GT, однако продолжения не будет и у множества других моделей. Например, последние годы доживают кабриолет второй серии, «семерка» со стандартной колесной базой, хэтчбек шестой серии GT. Не будет преемника у родстера Z4, двухдверок 8 серии и кроссовера X2. При этом 8 Series Gran Coupe и длиннобазная «семерка» какое-то время ещё продержатся. Вместе с тем появится и нечто новое.