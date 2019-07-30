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11:37

BMW «убьет» кроссовер X2 и родстер Z4

Из линейки немецкой марки исчезнет большое количество моделей

В рамках стратегии по сокращению издержек компания BMW постепенно уберет из линейки наименее доходные модели. Так, продолжения не будет у кроссовера X2, родстера Z4 и хэтчбека шестой серии GT.

Инвестиции в НИОКР, строительство новых заводов и переход на электротягу оказывают серьезное финансовое давление на BMW. Компания вынуждена искать пути сокращения издержек и кооперировать с другими производителями: поставка двигателей Jaguar Land Rover уже началась, но больше надежд возлагается на партнерство с Daimler, пишет Automobile. Вдобавок новой стратегией предусмотрено значительное сокращение модельного ряда.

BMW 6-Series GT

Из линейки BMW уже исчез 3-series GT, однако продолжения не будет и у множества других моделей. Например, последние годы доживают кабриолет второй серии, «семерка» со стандартной колесной базой, хэтчбек шестой серии GT. Не будет преемника у родстера Z4, двухдверок 8 серии и кроссовера X2. При этом 8 Series Gran Coupe и длиннобазная «семерка» какое-то время ещё продержатся. Вместе с тем появится и нечто новое.

Руководство BMW дало зеленый свет кроссоверу с индексом X8. Он будет доступен только в модификациях M Performance и X8 M с гибридной силовой установкой. Помимо этого, появятся «преемники» i8 и i3: первый станет более мощным (544 силы вместо нынешних 374), второй обзаведется версией на топливных элементах. Наконец, рассматриваются различные возможности расширения линейки моделей M и M Performance: кроме X8 M может появиться 400-сильная «копейка» и среднемоторный суперкар, основанный на концепте Vision M Next.