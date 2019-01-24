Компания Bugatti отказалась от собственного внедорожника

Ранее в интернет также слили фотографии предполагаемого седана Bugatti, который заметили на парковке дизайн-центра марки в Вольфсбурге. В 2017-м возможность появления такой машины в линейке французской марки подтвердил тогдашний президент компании Вольфганг Дюрхаймер.

Внедорожник появился у марки Lamborghini, а вседорожник Ferrari дебютирует в конце 2019-начале 2020 года. Ранее от выпуска подобной модели отказался McLaren.