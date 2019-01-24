Компания Bugatti отказалась от собственного внедорожника

«У Bugatti никогда не будет внедорожника, – заявил топ-менеджер. – Подобная модель не принесет ничего хорошего ни самой марки, ни ее истории».
Тем не менее, в 2019-м – в год празднования 110-летия марки Bugatti – производитель обещает «несколько сюрпризов», включая презентацию «будущих моделей». Никакой информации об этих автомобилях пока нет.
При этом осенью прошлого года Винкельманн в беседе с журналистами заявил, что с финансовой точки зрения марке, наоборот, был бы полезнее именно внедорожник. Также он подтвердил, что следующая модель Bugatti будет серьезно отличаться от Chiron и Divo. Сейчас руководство марки рассматривает несколько вариантов типов кузова с привязкой к региональному спросу, изменению предпочтений и ценообразованию.
Ранее в интернет также слили фотографии предполагаемого седана Bugatti, который заметили на парковке дизайн-центра марки в Вольфсбурге. В 2017-м возможность появления такой машины в линейке французской марки подтвердил тогдашний президент компании Вольфганг Дюрхаймер.
Внедорожник появился у марки Lamborghini, а вседорожник Ferrari дебютирует в конце 2019-начале 2020 года. Ранее от выпуска подобной модели отказался McLaren.