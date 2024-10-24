Цифра дня: на сколько подорожали автомобили в России за 10 лет

Цифра дня: на сколько подорожали автомобили в России за 10 летНа рост стоимости повлияло несколько факторов
Главными факторами роста цен эксперты называют ослабление рубля, повышение ставок утильсбора, удорожание логистических издержек, а также общемировую и российскую инфляцию. Кроме того, на ситуацию повлиял уход с отечественного рынка множества зарубежных брендов и, как следствие, сокращение поставок новых автомобилей.
При этом только за прошлой месяц в России продали более 150 тысяч новых легковушек на сумму 440 миллиардов рублей. Всего же с начала года в стране реализовали машин за 3,4 триллиона рублей. Для сравнения: за первые девять месяцев прошлого года этот показатель составлял 1,9 триллиона рублей.
В середине лета рост цен на новые машины России вдвое превышал инфляцию. Тогда средневзвешенная стоимость легковушки уже превышала три миллиона рублей.