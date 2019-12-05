Продажи автомобилей в России падают восьмой месяц подряд

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил, что при сравнении объемов продаж с прошлым годом нужно учитывать высокую базу конца 2018 года, когда возник повышенный спрос из-за грядущего увеличения НДС с 18 до 20 процентов. «Именно поэтому мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в текущем месяце (декабре)», – пояснил Шрайбер.

За 11 месяцев 2019 года дилеры реализовали 1 625 351 новый автомобиль, что на 2,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Топ-5 крупнейших брендов по объемам продаж по-прежнему возглавляет Lada с результатом 31 217 проданных машин в ноябре (падение на семь процентов). В тройку вошли Kia (19 612 штук, -7 процентов) и Hyundai (16 314 штук, +3 процента). Замыкают первую пятерку Renault (12 833 штук, -5 процентов) и Volkswagen (9 160, -10 процентов).

Ниже в таблице приведены 25 самых продаваемых моделей по итогам ноября 2019 года. В рейтинг традиционно попали только автомобили российский сборки.