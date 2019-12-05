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13:28

Продажи автомобилей в России падают восьмой месяц подряд

В ноябре авторынок просел на 6,4 процента

Лиза Будрина
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились до 156,8 тысячи экземпляров. Этот результат на 10,6 тысячи или на 6,4 процента меньше, чем в том же месяце 2018 года. По словам экспертов, падение рынка продолжается уже более полугода, и декабрь не станет исключением.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил, что при сравнении объемов продаж с прошлым годом нужно учитывать высокую базу конца 2018 года, когда возник повышенный спрос из-за грядущего увеличения НДС с 18 до 20 процентов. «Именно поэтому мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в текущем месяце (декабре)», пояснил Шрайбер.

За 11 месяцев 2019 года дилеры реализовали 1 625 351 новый автомобиль, что на 2,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Топ-5 крупнейших брендов по объемам продаж по-прежнему возглавляет Lada с результатом 31 217 проданных машин в ноябре (падение на семь процентов). В тройку вошли Kia (19 612 штук, -7 процентов) и Hyundai (16 314 штук, +3 процента). Замыкают первую пятерку Renault (12 833 штук, -5 процентов) и Volkswagen (9 160, -10 процентов).

Ниже в таблице приведены 25 самых продаваемых моделей по итогам ноября 2019 года. В рейтинг традиционно попали только автомобили российский сборки.

МестоМодельНоябрь 2019 годНоябрь 2018 годРазница
1.Lada Granta12 57413 324-750
2.Lada Vesta8 7039 906-1 203
3.Kia Rio7 7338 536-803
4.Hyundai Creta7 2736 800473
5.Volkswagen Polo4 6815 307-626
6.Hyundai Solaris4 4764 413-937
7.Volkswagen Tiguan3 7183 487231
8.Lada Largus3 6783 680-2
9.Renault Duster3 4433 618-175
10.Skoda Octavia3 2662 281985
11.Skoda Rapid3 1763 732-556
12.Renault Logan3 0573 263-206
13.Kia Sportage2 9423 100-158
14.Lada 4x42 9193 095-176
15.Toyota Camry2 8683 434-566
16.Toyota RAV42 6722 291381
17.Skoda Kodiaq2 5532 013540
18.Lada XRay2 4892 696-207
19.Renault Sandero2 4713 542-1 071
20.Nissan Qahqai2 4582 299159
21.Mitsubishi Outlander2 3342 451-117
22.Hyundai Tucson2 1521 820332
23.Mazda CX-52 0502 413-318
24.Chevrolet Niva1 9502 365-415
25.Renault Arkana1 89601 896

В аутсайдерах рынка в прошлом месяце оказался Lifan, который, несмотря на слухи о закрытии компании, не намерен уходить из России. В ноябре дилеры продали всего 130 новых автомобилей, что на 88 процентов меньше прошлогоднего результата. На 69 процентов рухнули продажи Honda, до 157 проданных экземпляров, и на 96 процентов, до 135 машин, сократился спрос на Ford. Последний прекратил сборку легковых автомобилей в стране еще летом, а запасы на складах дилеров, по всей видимости, практически исчерпались.

Вместе с тем в России продолжается рост продаж автомобилей китайских брендов. Так, например, Changan увеличил продажи на 1477 процентов, до 473 машин. Дилеры Chery реализовали 607 автомобилей – в два раза больше, чем в ноябре 2019 года. Марка Geely показала рост на 126 процентов, до 890 штук, а Haval на 221 процент, до 1 476 штук.

Источник: Ассоциация европейского бизнеса