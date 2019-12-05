Продажи автомобилей в России падают восьмой месяц подряд

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил, что при сравнении объемов продаж с прошлым годом нужно учитывать высокую базу конца 2018 года, когда возник повышенный спрос из-за грядущего увеличения НДС с 18 до 20 процентов. «Именно поэтому мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в текущем месяце (декабре)», – пояснил Шрайбер.
За 11 месяцев 2019 года дилеры реализовали 1 625 351 новый автомобиль, что на 2,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Топ-5 крупнейших брендов по объемам продаж по-прежнему возглавляет Lada с результатом 31 217 проданных машин в ноябре (падение на семь процентов). В тройку вошли Kia (19 612 штук, -7 процентов) и Hyundai (16 314 штук, +3 процента). Замыкают первую пятерку Renault (12 833 штук, -5 процентов) и Volkswagen (9 160, -10 процентов).
Ниже в таблице приведены 25 самых продаваемых моделей по итогам ноября 2019 года. В рейтинг традиционно попали только автомобили российский сборки.
|Место
|Модель
|Ноябрь 2019 год
|Ноябрь 2018 год
|Разница
|1.
|Lada Granta
|12 574
|13 324
|-750
|2.
|Lada Vesta
|8 703
|9 906
|-1 203
|3.
|Kia Rio
|7 733
|8 536
|-803
|4.
|Hyundai Creta
|7 273
|6 800
|473
|5.
|Volkswagen Polo
|4 681
|5 307
|-626
|6.
|Hyundai Solaris
|4 476
|4 413
|-937
|7.
|Volkswagen Tiguan
|3 718
|3 487
|231
|8.
|Lada Largus
|3 678
|3 680
|-2
|9.
|Renault Duster
|3 443
|3 618
|-175
|10.
|Skoda Octavia
|3 266
|2 281
|985
|11.
|Skoda Rapid
|3 176
|3 732
|-556
|12.
|Renault Logan
|3 057
|3 263
|-206
|13.
|Kia Sportage
|2 942
|3 100
|-158
|14.
|Lada 4x4
|2 919
|3 095
|-176
|15.
|Toyota Camry
|2 868
|3 434
|-566
|16.
|Toyota RAV4
|2 672
|2 291
|381
|17.
|Skoda Kodiaq
|2 553
|2 013
|540
|18.
|Lada XRay
|2 489
|2 696
|-207
|19.
|Renault Sandero
|2 471
|3 542
|-1 071
|20.
|Nissan Qahqai
|2 458
|2 299
|159
|21.
|Mitsubishi Outlander
|2 334
|2 451
|-117
|22.
|Hyundai Tucson
|2 152
|1 820
|332
|23.
|Mazda CX-5
|2 050
|2 413
|-318
|24.
|Chevrolet Niva
|1 950
|2 365
|-415
|25.
|Renault Arkana
|1 896
|0
|1 896
В аутсайдерах рынка в прошлом месяце оказался Lifan, который, несмотря на слухи о закрытии компании, не намерен уходить из России. В ноябре дилеры продали всего 130 новых автомобилей, что на 88 процентов меньше прошлогоднего результата. На 69 процентов рухнули продажи Honda, до 157 проданных экземпляров, и на 96 процентов, до 135 машин, сократился спрос на Ford. Последний прекратил сборку легковых автомобилей в стране еще летом, а запасы на складах дилеров, по всей видимости, практически исчерпались.
Вместе с тем в России продолжается рост продаж автомобилей китайских брендов. Так, например, Changan увеличил продажи на 1477 процентов, до 473 машин. Дилеры Chery реализовали 607 автомобилей – в два раза больше, чем в ноябре 2019 года. Марка Geely показала рост на 126 процентов, до 890 штук, а Haval – на 221 процент, до 1 476 штук.