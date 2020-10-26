Выпускать электрокары будет не дороже, чем машины с ДВС

Уже через два года дополнительные траты на сборку электромобилей упадут до 1900 долларов за экземпляр, а к 2024 году и вовсе исчезнут, считают аналитики банка UBS. В результате производить машины на электротяге будет не дороже, чем автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

В своём исследовании эксперты использовали данные от семи крупнейших поставщиков аккумуляторов. По их прогнозам, батареи, стоимость которых на сегодняшний день составляет от одной четверти до двух пятых цены электрокара, станут ощутимо дешевле. Уже в 2022-м новые разработки позволят снизить цену одного киловатт-часа до менее 100 долларов.

Это неизбежно приведёт к росту популярности «зелёного» транспорта: через пять лет 17 процентов продаваемых по всему миру автомобилей будут оснащены электромоторами, а к 2030 году их доля составит 40 процентов.