Chery рассказала о новых моделях для российского рынка

Пресс-служба «Чери Автомобили Рус» уточняет, что флагманский Tiggo 8 Pro длиной 4,7 метра доберётся до шоу-румов в первом квартале 2021 года. Вероятно, самый дорогой кроссовер оснастят 195-сильным турбомотором 1.6 и 7-скоростным «роботом», однако безальтернативный передний привод сохранится.
Фото: Chery Tiggo 8 Pro
Бестселлер Chery в России — Tiggo 4 — обновится во втором квартале следующего года. В нашей стране модернизированная модель будет продаваться под именем Tiggo 4 Pro. Судя по сертификату Одобрения типа транспортного средства, гамма двигателей и линейка коробок передач «четвёрки» не изменятся, зато Tiggo 4 Pro отличится продвинутым «цифровым» интерьером.
В конце 2021 года российская линейка Chery пополнится субкомпактным 4,2-метровым кроссовером Tiggo 2 Pro. В Китае после рестайлинга модель обзавелась вариатором, а также получила более мощный и экологичный «атмосферник» объёмом 1,5 литра, но об агрегатах для России говорить пока рано.
В настоящий момент в России официально продают три модели Chery — Tiggo 8, Tiggo 7 Pro и Tiggo 4. Отдельно продвигают «премиальный» CheryExeed TXL. Заменят ли Tiggo 8 Pro и Tiggo 4 Pro своих предшественников, или кроссоверы будут продаваться параллельно, представительство Chery не уточняет.