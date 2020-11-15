Chery рассказала о новых моделях для российского рынка

Бестселлер Chery в России — Tiggo 4 — обновится во втором квартале следующего года. В нашей стране модернизированная модель будет продаваться под именем Tiggo 4 Pro. Судя по сертификату Одобрения типа транспортного средства, гамма двигателей и линейка коробок передач «четвёрки» не изменятся, зато Tiggo 4 Pro отличится продвинутым «цифровым» интерьером.

В конце 2021 года российская линейка Chery пополнится субкомпактным 4,2-метровым кроссовером Tiggo 2 Pro. В Китае после рестайлинга модель обзавелась вариатором, а также получила более мощный и экологичный «атмосферник» объёмом 1,5 литра, но об агрегатах для России говорить пока рано.