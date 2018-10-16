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15:51

Посмотрите на внедорожный Bugatti Chiron для конца света

Дизайнер придумал самую агрессивную версию гиперкара

© Rain Prisk
Дизайнер Рейн Приск вообразил, как может выглядеть хардкорный внедорожник, построенный на базе гиперкара Bugatti Chiron. Автомобиль получил лифтованную подвеску и массивные доработки обвеса кузова.

Судя по изображению, опубликованному Приском в своем «Фейсбуке», «Широн» он предложил оснастить огромными «зубастыми» колесами, лебедкой на переднем бампере и багажником на крыше. Кроме того, такая машина получила защитные элементы спереди и на порогах.

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Реальный Bugatti Chiron оснащается 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.

Помимо обычной версии, доступна драйверская версия «Широна» – Sport. Она отличается большим количеством деталей из карбона (из этого материала сделаны даже дворники), а также перенастроенной работой адаптивной подвески, рулевого управления и системы контроля вектора тяги.

В мае этого года был собран сотый экземпляр гиперкара. Его стоимость составила 2,85 миллиона евро. Автомобиль передали заказчику на Ближнем Востоке.

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