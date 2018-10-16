Посмотрите на внедорожный Bugatti Chiron для конца света

Судя по изображению, опубликованному Приском в своем «Фейсбуке», «Широн» он предложил оснастить огромными «зубастыми» колесами, лебедкой на переднем бампере и багажником на крыше. Кроме того, такая машина получила защитные элементы спереди и на порогах.