Видео: Honda Civic сравнили в гонке по прямой с Holden Commodore

Видео: Honda Civic сравнили в гонке по прямой с Holden CommodoreДва автомобиля — ровесники, но совершенно разные
Блогеры устроили битву Honda Civic EG и Holden VL Commodore Calais. Американская команда Hoonigan представила очередной эпизод своего проекта This vs. That. В новом видеоролике авторы проекта продолжают своё путешествие по Австралии и изучение местных тюнинг-каров. Участниками новой дуэли стали ровесники по возрасту, близкие по своим параметрам, но очень разные по своей сути автомобили — хэтчбек Honda Civic свели в заезде с типично австралийским седаном Holden VL Commodore Calais. Кстати, Civic в кузове EG хорошо знаком и российским автолюбителям.
Модель 1990 года оснащена свапнутым 2,0-литровым рядным 4-цилиндровым турбомотором, мощность которого доведена до 500 лошадиных сил. Сочетается двигатель с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Заднеприводный хэтчбек весит чуть более 1100 килограммов.
Седан VL Commodore Calais тяжелее — около 1350 килограммов — но при этом у модели Holden образца 1987 года 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый 600-сильный двигатель. Мотор работает в связке с 4-ступенчатым «автоматом» и задним приводом, так что в этом плане дуэлянты равны.
С учётом относительного равенства в характеристиках гонка получилась достаточно зрелищной за счёт плотной борьбы Honda и Holden. А кто победил — японский или австралийский автопром — узнаете из видеоролика по итогам дуэли.