Видео: Honda Civic сравнили в гонке по прямой с Holden Commodore

Два автомобиля — ровесники, но совершенно разные

Блогеры устроили битву Honda Civic EG и Holden VL Commodore Calais. Американская команда Hoonigan представила очередной эпизод своего проекта This vs. That. В новом видеоролике авторы проекта продолжают своё путешествие по Австралии и изучение местных тюнинг-каров. Участниками новой дуэли стали ровесники по возрасту, близкие по своим параметрам, но очень разные по своей сути автомобили — хэтчбек Honda Civic свели в заезде с типично австралийским седаном Holden VL Commodore Calais. Кстати, Civic в кузове EG хорошо знаком и российским автолюбителям.