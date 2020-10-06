Кларксон назвал лучшие автомобили года

Второй автомобиль, названный Кларксоном лучшим в категории «народный», не менее экзотичен, чем первый — и он тоже британской. Это хот-хэтч MINI John Cooper Works GP, тираж которого составит всего три тысячи экземпляров. JCW GP оснащен 306-сильной «турбочетверкой» M Performance от кроссовера BMW X2 M35i и способен разгоняться до «сотни» за 5,2 секунды. От обычных MINI JCW версия с приставкой GP также отличается двухместным салоном с балкой вместо заднего дивана.