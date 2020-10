Кларксон назвал лучшие автомобили года

Журналист и соведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили года в рамках национальной британской премии News UK Motor Awards. Как и прежде, Кларксон назвал победителей в двух категориях: лучший суперкар (SuperCar of the Year) и лучший «народный» автомобиль (People’s Car of the Year).