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18:02

Toyota показала первое изображение нового седана Corolla

Новинку представят 15 ноября

Компания Toyota распространила тизер седана Corolla нового, двенадцатого поколения. Как и ожидалось, внешне автомобиль практически идентичен одноименному седану и универсалу: у машин одинаковая форма головной оптики и решетки радиатора, но различаются блоки противотуманных фонарей.

Известно, что новый седан Corolla представят 15 ноября, а в его основу ляжет архитектура Toyota New Global Architecture (TNGA), как у Prius и Camry последнего поколения. В зависимости от рынка модель будет комплектоваться гибридными силовыми установками и атмосферными моторами, в том числе двухлитровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine, совмещенной с бесступенчатой трансмиссией Direct Shift-CVT.

По слухам, седан Corolla не получит 116-сильный турбомотор объемом 1,2 литра. Такой агрегат предлагается для европейского хэтчбека Auris, который после выхода на рынок также будет переименован в Corolla.

Опубликованный ранее тизер седана Corolla нового поколения.

Новый хэтчбек Toyota Corolla для американского рынка представили в марте. Модель получила вариатор, способный имитировать работу 10-ступенчатой секвентальной коробки передач, и двигатель объемом два литра с комбинированным впрыском, а также системой изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске.

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