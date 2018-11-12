Toyota показала первое изображение нового седана Corolla

Известно, что новый седан Corolla представят 15 ноября, а в его основу ляжет архитектура Toyota New Global Architecture (TNGA), как у Prius и Camry последнего поколения. В зависимости от рынка модель будет комплектоваться гибридными силовыми установками и атмосферными моторами, в том числе двухлитровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine, совмещенной с бесступенчатой трансмиссией Direct Shift-CVT.

По слухам, седан Corolla не получит 116-сильный турбомотор объемом 1,2 литра. Такой агрегат предлагается для европейского хэтчбека Auris, который после выхода на рынок также будет переименован в Corolla.