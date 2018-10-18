Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
9:48

Очень большой BMW и кросс-купе Skoda – главное за сутки

Все самое интересное за день, собранное в одном материале

Пока мы готовим для вас новые статьи и новости, вы можете ознакомиться с самыми интересными и важными событиями из мира автомобилей за прошедшие сутки. Все основное – в одном материале.

1.

Главная новинка дня – большой кроссовер BMW X7, который по размерам оказался даже крупнее Cadillac Escalade. Много картинок автомобиля и 12 самых интересных фактов о нем мы собрали вот в этом материале.

2.

Компания Skoda показала фотографии купеобразного кроссовера на базе «Кодиака». Выглядит красиво и модно, но есть одна проблема – машина будет продаваться только в Китае.

3.

Mazda готовит к премьере новую «трешку». Марка опубликовала тизер, на котором можно разглядеть дизайн задней части кузова машины. Весьма странный…

4.

Находка дня. В США сохранился новенький Mitsubishi Lancer Evolution образца 2015 года. Машину без пробега и в спецверсии Final Edition продают за 87,8 тысячи долларов. Почти в два раза дороже изначальной цены.

5.

Volkswagen научил фары не просто освещать дорогу, но и «рисовать» на ней различные символы. Выглядит это вот так.

Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...