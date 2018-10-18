Очень большой BMW и кросс-купе Skoda – главное за сутки

1.
Главная новинка дня – большой кроссовер BMW X7, который по размерам оказался даже крупнее Cadillac Escalade. Много картинок автомобиля и 12 самых интересных фактов о нем мы собрали вот в этом материале.
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Компания Skoda показала фотографии купеобразного кроссовера на базе «Кодиака». Выглядит красиво и модно, но есть одна проблема – машина будет продаваться только в Китае.
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Mazda готовит к премьере новую «трешку». Марка опубликовала тизер, на котором можно разглядеть дизайн задней части кузова машины. Весьма странный…
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Находка дня. В США сохранился новенький Mitsubishi Lancer Evolution образца 2015 года. Машину без пробега и в спецверсии Final Edition продают за 87,8 тысячи долларов. Почти в два раза дороже изначальной цены.
5.
Volkswagen научил фары не просто освещать дорогу, но и «рисовать» на ней различные символы. Выглядит это вот так.