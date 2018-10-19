Путин за рулем «Ауруса» и стильный Nissan – главное за сутки

1.
Владимир Путин проехал за рулем седана Aurus Senat по гоночной трассе в Сочи. Он показал автомобили проекта «Кортеж» президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. Вот как это было в фотографиях и видео.
2.
В линейке «Ниссана» появился еще один кроссовер, построенный на платформе Renault Duster. Машина вышла на рынок Индии под именем Kicks – точно такое же имя носит вседорожник, который дебютировал в Бразилии два года назад. Однако тот автомобиль использует агрегаты Nissan Micra. Не исключено, что «дастеровский» вариант Kicks в будущем доберется и до России.
3.
Организация Global NCAP опубликовала познавательный видеоролик о том, как выросла безопасность автомобилей за последние 20 лет. Для демонстрации этого был устроен краш-тест между двумя Ford Fiesta. Одна из них была выпущена в 1998 году, а другая – в 2018-м.
4.
Итальянское ателье Ares Design сделало рестомод спорткара Ferrari 412, который выпускался в конце 1980-х годов. В основе машины лежит современное купе Ferrari GTC4Lusso, кузов сделан из карбона, а цена превышает 700 тысяч евро.
5.
Наш видеообзор самой дорогой «Тойоты» в России – Land Cruiser Executive Lounge. За такую машину просят 6 миллионов рублей! Разбираемся, почему она столько стоит.