Путин за рулем «Ауруса» и стильный Nissan – главное за сутки

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В линейке «Ниссана» появился еще один кроссовер, построенный на платформе Renault Duster. Машина вышла на рынок Индии под именем Kicks – точно такое же имя носит вседорожник, который дебютировал в Бразилии два года назад. Однако тот автомобиль использует агрегаты Nissan Micra. Не исключено, что «дастеровский» вариант Kicks в будущем доберется и до России.