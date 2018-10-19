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8:16

Путин за рулем «Ауруса» и стильный Nissan – главное за сутки

Все самое интересное за день, собранное в одном материале

Пока мы готовим для вас новые статьи и новости, вы можете ознакомиться с самыми интересными и важными событиями из мира автомобилей за прошедшие сутки. Все основное – в одном материале.

1.

Владимир Путин проехал за рулем седана Aurus Senat по гоночной трассе в Сочи. Он показал автомобили проекта «Кортеж» президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. Вот как это было в фотографиях и видео.

2.

В линейке «Ниссана» появился еще один кроссовер, построенный на платформе Renault Duster. Машина вышла на рынок Индии под именем Kicks – точно такое же имя носит вседорожник, который дебютировал в Бразилии два года назад. Однако тот автомобиль использует агрегаты Nissan Micra. Не исключено, что «дастеровский» вариант Kicks в будущем доберется и до России.

3.

Организация Global NCAP опубликовала познавательный видеоролик о том, как выросла безопасность автомобилей за последние 20 лет. Для демонстрации этого был устроен краш-тест между двумя Ford Fiesta. Одна из них была выпущена в 1998 году, а другая – в 2018-м.

4.

Итальянское ателье Ares Design сделало рестомод спорткара Ferrari 412, который выпускался в конце 1980-х годов. В основе машины лежит современное купе Ferrari GTC4Lusso, кузов сделан из карбона, а цена превышает 700 тысяч евро.

5.

Наш видеообзор самой дорогой «Тойоты» в России – Land Cruiser Executive Lounge. За такую машину просят 6 миллионов рублей! Разбираемся, почему она столько стоит.

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