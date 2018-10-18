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14:41

Путин проехал на седане Aurus по гоночному треку

Российский президент продемонстрировал машину своему египетскому коллеге

Владимир Путин посетил гоночную трассу «Сочи Автодром», где продемонстрировал президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси автомобили марки Aurus. Вместе они осмотрели лимузин и седан Senat, минивэн Arsenal, а также проехали по треку. При этом Путин сам сел за руль.

Разработка автомобилей Aurus велась НАМИ в рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП), также известного как «Кортеж». Это целое семейство моделей, в которое войдут седан, лимузин, минивэн, внедорожник, а также, вероятно, мотоцикл и кабриолет. Старт розничных продаж «Аурусов» запланирован на начало следующего года. Средняя цена машин составит 10 миллионов рублей.

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Сейчас модели Aurus комплектуется гибридной силовой установкой. В ее состав входит «восьмерка» 4.4 мощностью 600 сил, электрический мотор-генератор и девятидиапазонный «автомат», разработанный московской фирмой КАТЕ. Недавно руководство марки было принято решение адаптировать этот мотор для установки в самолеты.

Видео: Телеканал 360

Лимузин Aurus Arsenal представили публике во время инаугурации президента России. На автомобиле Владимир Путин проехал около 200 метров – от Сенатского дворца до Большого Кремлевского дворца через Ивановскую площадь.

Седан дебютировал в августе на Московском автосалоне. Также известно как выглядит минивэн и каким будет внедорожник Aurus. Позже в линейке «Кортеж» должен появиться мотоцикл и «народный вcедорожник».

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