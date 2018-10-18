Путин проехал на седане Aurus по гоночному треку

Разработка автомобилей Aurus велась НАМИ в рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП), также известного как «Кортеж». Это целое семейство моделей, в которое войдут седан, лимузин, минивэн, внедорожник, а также, вероятно, мотоцикл и кабриолет. Старт розничных продаж «Аурусов» запланирован на начало следующего года. Средняя цена машин составит 10 миллионов рублей.