Путин проехал на седане Aurus по гоночному треку

Разработка автомобилей Aurus велась НАМИ в рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП), также известного как «Кортеж». Это целое семейство моделей, в которое войдут седан, лимузин, минивэн, внедорожник, а также, вероятно, мотоцикл и кабриолет. Старт розничных продаж «Аурусов» запланирован на начало следующего года. Средняя цена машин составит 10 миллионов рублей.
Сейчас модели Aurus комплектуется гибридной силовой установкой. В ее состав входит «восьмерка» 4.4 мощностью 600 сил, электрический мотор-генератор и девятидиапазонный «автомат», разработанный московской фирмой КАТЕ. Недавно руководство марки было принято решение адаптировать этот мотор для установки в самолеты.
Видео: Телеканал 360
Лимузин Aurus Arsenal представили публике во время инаугурации президента России. На автомобиле Владимир Путин проехал около 200 метров – от Сенатского дворца до Большого Кремлевского дворца через Ивановскую площадь.
Седан дебютировал в августе на Московском автосалоне. Также известно как выглядит минивэн и каким будет внедорожник Aurus. Позже в линейке «Кортеж» должен появиться мотоцикл и «народный вcедорожник».