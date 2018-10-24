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9:54

Яйцо от Rolls-Royce и гигантский отзыв BMW – главное за сутки

Все самое интересное за день, собранное в одном материале

Пока мы готовим для вас новые статьи и новости, вы можете ознакомиться с самыми интересными и важными событиями из мира автомобилей за прошедшие сутки. Все основное – в одном материале.

1.

Роскошь дня: Rolls-Royce и ювелирный дом Faberge совместили знаменитую статуэтку «Дух экстаза» с легендарным «Яйцом Фаберже». Оно сделано из золота, горного хрусталя, а также украшено бриллиантами и аметистом весом более 390 карат.

2.

Компания Audi опубликовала первое изображение обновленного суперкара R8. Пока лишь понятно, что модели подправят дизайн передка, добавив стилистические элементы от гоночного R8 LMS GT3 Evo.

3.

BMW обнаружила проблемы у 1,6 миллиона дизельных автомобилей по всему миру. Говорят, эти машины могут запросто сгореть. Поэтому их немедленно отзывают на сервис.

4.

Маслкары Chevrolet Camaro станут гибридами! Силовые установки будут построены на базе двухлитровой «четверки» и даже «восьмерки» 6.2. Топовый вариант сможет набирать «сотню» всего за 3,7 секунды.

5.

Завершился наш длительный тест одного из самых быстрых кроссоверов в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S. Подсчитываем стоимость владения, сравниваем с конкурентами и подводим итоги.

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