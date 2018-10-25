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25 октября, 9:07

Мощная Audi R8 и особая «Тойота» для России – главное за сутки

Все самое интересное за день, собранное в одном материале

Пока мы готовим для вас новые статьи и новости, вы можете ознакомиться с самыми интересными и важными событиями из мира автомобилей за прошедшие сутки. Все основное – в одном материале.

1.

Компания Audi представила обновленный суперкар R8, которому чуть подправили внешность, доработали подвеску и рулевое управление, а также сделали мощнее десятицилиндровый атмосферник 5.2.

2.

В России начались продажи специальной модификации Toyota RAV4, построенной в честь 25-летия с момента первого появления модели. Автомобиль отличается элементами дизайна и наличием доступа в Сеть с предоплаченным на год трафиком.

3.

Компания «Шкода» поделилась первой информацией о модели Scala – хэтчбеке, который придет на смену «Рапиду». Стали известны размеры машины, линейка моторов, оснащение и другие подробности.

4.

Неизвестная фирма выкупила технические чертежи и дизайнерские эскизы суперкара Aston Martin Vanquish. Сумма сделки – 20 миллионов фунтов стерлингов. Зарубежные СМИ предполагают, что документацию могло купить одного из европейских тюнинг-ателье.

5.

В Германии произошла первая зафиксированная авария гиперкара McLaren Senna. Кто-то переоценил свои водительские навыки, убрав автомобиль в стену всего через несколько часов после выезда из салона.

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