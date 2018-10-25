Мощная Audi R8 и особая «Тойота» для России – главное за сутки

1.
Компания Audi представила обновленный суперкар R8, которому чуть подправили внешность, доработали подвеску и рулевое управление, а также сделали мощнее десятицилиндровый атмосферник 5.2.
2.
В России начались продажи специальной модификации Toyota RAV4, построенной в честь 25-летия с момента первого появления модели. Автомобиль отличается элементами дизайна и наличием доступа в Сеть с предоплаченным на год трафиком.
3.
Компания «Шкода» поделилась первой информацией о модели Scala – хэтчбеке, который придет на смену «Рапиду». Стали известны размеры машины, линейка моторов, оснащение и другие подробности.
4.
Неизвестная фирма выкупила технические чертежи и дизайнерские эскизы суперкара Aston Martin Vanquish. Сумма сделки – 20 миллионов фунтов стерлингов. Зарубежные СМИ предполагают, что документацию могло купить одного из европейских тюнинг-ателье.
5.
В Германии произошла первая зафиксированная авария гиперкара McLaren Senna. Кто-то переоценил свои водительские навыки, убрав автомобиль в стену всего через несколько часов после выезда из салона.