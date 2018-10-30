Новый X-Trail для России и спортивная «Элантра» – главное за сутки

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В России началось производство обновленного кроссовера Nissan X-Trail. В оснащение модели войдет мультимедийная система «Яндекс.Авто» со встроенным «Навигатором» и множество систем безопасности.
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В Южной Корее у обновленного седана Hyundai Avante, который нам больше известен под именем Elantra, появилась спортивная модификация. Она оснащается 204-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
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600-сильный Subaru WRX STI установил рекорд знаменитого Трансфэгэрашского шоссе в Румынии, которое также называют «лучшей дорогой в мире». 84-километровую дорогу с 688 поворотами машина преодолела всего за 40 минут.
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В следующем году Kia привезет в Россию замену флагманскому седану Quoris – K900. Производитель рассказал об этом автомобиле первые подробности.
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Land Rover завершил проект постройки уникального «Дэфэнедера» для лондонского универмага Selfridges. Машину, оснащенную мотором V8, собрали за четыре дня прямо в отделе одежды. Что из этого вышло, можно увидеть здесь.