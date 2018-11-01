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7:40

«Восьмерка» BMW и пикап Volkswagen – главное за сутки

Все самое интересное за день, собранное в одном материале

Пока мы готовим для вас новые статьи и новости, вы можете ознакомиться с самыми интересными и важными событиями из мира автомобилей за прошедшие сутки. Все основное – в одном материале.

1.

Volkswagen собирается выпустить «экстраординарный пикап». Его рассекретят 7 ноября на автосалоне в Сан-Паулу, а пока можно посмотреть на тизер автомобиля, который раскрывает некоторые детали внешности новинки.

2.

За месяц до дебюта в Сеть слили официальные фотографии кабриолета BMW 8 серии. На снимках машина показана в версии с 530-сильным восьмицилиндровым двигателем и полным приводом.

3.

Nissan продолжает раскрывать подробности об обновленном кроссовере X-Trail для России. Теперь стала известна гамма двигателей, число комплектаций и доработки модели для нашего рынка.

4.

У индийской компании Tata появился кроссовер под названием Harrier. Он построен на платформе Land Rover Discovery Sport, оснащен модернизированным дизельным двигателем Fiat и «автоматом» Hyundai.

5.

Громадный восьмиместный кроссовер Kia Telluride может выглядеть весьма круто во внедорожном обвесе, с лифтованной подвеской, шноркелем и злобными 32-дюймовыми покрышками. Фотографии нескольких вариантов вседорожника можно посмотреть здесь.

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