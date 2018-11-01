«Восьмерка» BMW и пикап Volkswagen – главное за сутки

1.
Volkswagen собирается выпустить «экстраординарный пикап». Его рассекретят 7 ноября на автосалоне в Сан-Паулу, а пока можно посмотреть на тизер автомобиля, который раскрывает некоторые детали внешности новинки.
2.
За месяц до дебюта в Сеть слили официальные фотографии кабриолета BMW 8 серии. На снимках машина показана в версии с 530-сильным восьмицилиндровым двигателем и полным приводом.
3.
Nissan продолжает раскрывать подробности об обновленном кроссовере X-Trail для России. Теперь стала известна гамма двигателей, число комплектаций и доработки модели для нашего рынка.
4.
У индийской компании Tata появился кроссовер под названием Harrier. Он построен на платформе Land Rover Discovery Sport, оснащен модернизированным дизельным двигателем Fiat и «автоматом» Hyundai.
5.
Громадный восьмиместный кроссовер Kia Telluride может выглядеть весьма круто во внедорожном обвесе, с лифтованной подвеской, шноркелем и злобными 32-дюймовыми покрышками. Фотографии нескольких вариантов вседорожника можно посмотреть здесь.