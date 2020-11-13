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Посмотрите на очень широкий, низкий и злой Duster

Тюнинг-кит может оказаться дороже самого «Дастера»

Тюнинг Dacia Duster © Prior Design
Мария Евдокимова
Немецкое ателье Prior Design показало очень широкий, низкий и злой Dacia Duster – кроссоверу добавили экстремальный widebody-обвес. Пока это только концепт, существующий в виртуальном виде, однако не исключено, что тюнеры решатся приодеть в брутальный комплект реальный «Дастер».

В тюнинг-кит для модели входит массивный передний бампер со сплиттером, расширители колесных арок и боковые юбки. Сзади на рендерах виден диффузор с парой крупных патрубков выхлопной системы. Кроме того, немцы затемнили решетку радиатора и оптику, а также переобули кроссовер в колеса с характерным дизайном спиц и красными тормозными суппортами.

Пока Prior Design не предоставило почти никакой информации об обвесе для Duster – известно лишь, что перед созданием эскизов команда тщательно изучила оригинал, взяв его на тест-драйв. Судя по другим проектам ателье, элементы кузова могут быть изготовлены из стеклопластика или карбона.

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Фото: Prior Design

Новый Renault Duster для России сфотографировали вблизи

На сегодняшний день в портфолио Prior Design имеются тюнинг-киты как для суперкаров Porsche и Lamborghini, так и для более скромных моделей Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan, поэтому воплощение в реальность рендеров с «широким» Duster не кажется невероятным. Однако возможно, что стоимость такого обвеса превысит цену самого кроссовера, который в Европе стоит от 11 687 евро.

Продажи Dacia Duster в Европе стабильно растут уже пять лет подряд. В прошлом году кроссовер разошелся тиражом в 220 167 экземпляров, что делает его одной из самых популярных компактных моделей на рынке. В России Duster продается под шильдиком Renault и стоит от 865 000 до 1 255 000 рублей. С января по октябрь нынешнего года дилерам удалось реализовать 24 476 «Дастеров» – это второй результат в линейке марки после Logan, на котором остановили выбор 25 586 россиян.

Ранее дизайнеры Prior Design решили подкорректировать внешность BMW M4, избавив спорткар от самого спорного элемента – гигантской решетки радиатора.

Источник: Prior Design