Посмотрите на очень широкий, низкий и злой Duster

В тюнинг-кит для модели входит массивный передний бампер со сплиттером, расширители колесных арок и боковые юбки. Сзади на рендерах виден диффузор с парой крупных патрубков выхлопной системы. Кроме того, немцы затемнили решетку радиатора и оптику, а также переобули кроссовер в колеса с характерным дизайном спиц и красными тормозными суппортами.
Пока Prior Design не предоставило почти никакой информации об обвесе для Duster – известно лишь, что перед созданием эскизов команда тщательно изучила оригинал, взяв его на тест-драйв. Судя по другим проектам ателье, элементы кузова могут быть изготовлены из стеклопластика или карбона.
Фото: Prior Design
Новый Renault Duster для России сфотографировали вблизи
На сегодняшний день в портфолио Prior Design имеются тюнинг-киты как для суперкаров Porsche и Lamborghini, так и для более скромных моделей Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan, поэтому воплощение в реальность рендеров с «широким» Duster не кажется невероятным. Однако возможно, что стоимость такого обвеса превысит цену самого кроссовера, который в Европе стоит от 11 687 евро.
Продажи Dacia Duster в Европе стабильно растут уже пять лет подряд. В прошлом году кроссовер разошелся тиражом в 220 167 экземпляров, что делает его одной из самых популярных компактных моделей на рынке. В России Duster продается под шильдиком Renault и стоит от 865 000 до 1 255 000 рублей. С января по октябрь нынешнего года дилерам удалось реализовать 24 476 «Дастеров» – это второй результат в линейке марки после Logan, на котором остановили выбор 25 586 россиян.
Ранее дизайнеры Prior Design решили подкорректировать внешность BMW M4, избавив спорткар от самого спорного элемента – гигантской решетки радиатора.