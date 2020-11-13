Посмотрите на очень широкий, низкий и злой Duster

В тюнинг-кит для модели входит массивный передний бампер со сплиттером, расширители колесных арок и боковые юбки. Сзади на рендерах виден диффузор с парой крупных патрубков выхлопной системы. Кроме того, немцы затемнили решетку радиатора и оптику, а также переобули кроссовер в колеса с характерным дизайном спиц и красными тормозными суппортами.

Пока Prior Design не предоставило почти никакой информации об обвесе для Duster – известно лишь, что перед созданием эскизов команда тщательно изучила оригинал, взяв его на тест-драйв. Судя по другим проектам ателье, элементы кузова могут быть изготовлены из стеклопластика или карбона.