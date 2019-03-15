Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:44

Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар

Компания задумалась о более доступной и практичной модели

Концепт 2009 года Bugatti 16C Galibier
Компания Bugatti рассматривает возможность выпуска второй модели. По словам главы марки Стефана Винкельмана, это будет более доступная альтернатива Chiron, предназначенная для ежедневных поездок. Кроме того, новый автомобиль мог бы стать первым электрокаром Bugatti.

Пока неизвестно, на какой платформе будет построена новинка, а также характеристики ее силовой установки. Руководству Bugatti хотелось бы сохранить в электрокаре баланс между динамикой и комфортом, так как для машины на каждый день скорость менее важна, чем для гиперкара. Компания ужа начала анализировать рыночные перспективы такой модели, но назвать сроки дебюта сейчас не может.

Bugatti Chiron

Сейчас линейка Bugatti, по сути, состоит из одной модели — Chiron. Гиперкар предлагается в трех версиях: обычной, Chiron Sport и юбилейной Chiron Sport 110 ans Bugatti, которая отличается декором и оснащением. Все модификации «Широна» комплектуются 8.0-литровым W16 мощностью 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Bugatti La Voiture Noire

На базе Chiron также построены лимитированные купе: экстремальный Divo, который выйдет тиражом 40 штук, и выпущенный в единственном экземпляре La Voiture Noire. Последний дебютировал в начале марта на Женевском автосалоне. От донора гиперкар отличается только полностью новым кузовом, обыгрывающим дизайн довоенного Type 57 SC Atlantic.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...