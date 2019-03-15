Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар

Пока неизвестно, на какой платформе будет построена новинка, а также характеристики ее силовой установки. Руководству Bugatti хотелось бы сохранить в электрокаре баланс между динамикой и комфортом, так как для машины на каждый день скорость менее важна, чем для гиперкара. Компания ужа начала анализировать рыночные перспективы такой модели, но назвать сроки дебюта сейчас не может.