Электрический VW оказался быстрее Леба в квалификации «Гонки к облакам»

Электрический спортпрототип Volkswagen показал лучшее время в квалификации знаменитой «Гонки к облакам» – соревнования по скоростному подъему на гору Пайкс Пик в США. Автомобиль оказался на 11 секунд быстрее машины, занявшей второе место, бензиновой Norma M20 SF PKP, а также быстрее Себастьена Леба, выступавшего здесь пять лет назад.

Для квалификации используется укороченная версия трассы – 8,3 километра из 20-ти. Спортпрототип Volkswagen преодолел этот отрезок за 3 минуты 16,083 секунды. Для сравнения, в 2013 году Себастьен Леб проехал квалификацию Пайкс Пика на десять секунд медленнее, но в боевом заезде установил абсолютный рекорд трассы, который не могут побить до сих пор. Тогда девятикратный чемпион WRC за рулем 875-сильного прототипа Peugeot 208 T16 доехал до вершины горы за 8 минут 13,878 секунды.

Рекорд в классе электромобилей принадлежит латвийскому спортпрототипу Drive eO PP100, который проехал «Пайкс Пик» за 8 минут 57,118 секунды. В «Фольксвагене» рассчитывают побить это достижение.

Спортпрототип Volkswagen оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 680 лошадиных сил. «Сотню» такая машина набирает за 2,25 секунды. Максимальная скорость – 240 километров в час. За руль автомобиля сядет победитель «24 часов Ле-Мана» и трехкратный победитель «Пайкс Пика» Роман Дюма. Его лучшее время прохождения трассы — 8 минут 51,445 секунды.

«Гонка к облакам» проводится с 1916 года. Ранее дорога представляла собой укатанную грунтовку, но сейчас она полностью покрыта асфальтом. Участники преодолевают 20-километровую трассу, состоящую из 156 поворотов. Старт находится на высоте 2860 метров над уровнем моря, финиш — 4300 метров.