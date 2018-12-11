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17:29

Видео: пятерка самых быстрых Porsche

Компания рассказала о самых быстрых моделях в своей истории

Компания Porsche опубликовала очередной ролик серии Top 5, в котором рассказала о своих самых быстрых машинах. В список вошли спорткары с самой высокой максимальной скоростью: 911 Turbo S, 911 GT2 RS и супергибрид 918 Spyder.

Пятое место занял Porsche 911 Turbo S. Оснащенный 3,8-литровым твин-турбо «оппозитником» мощностью 607 сил (750 Нм момента), он способен разгоняться до 330 километров в час. Чуть быстрее оказался 15-летний Carrera GT с максималкой 334 километра в час. Третье место досталось 959 S, который в 1988 году журналисты из Auto, Motor und Sport разогнали на треке Нардо до 339 километров в час.

Второе место Porsche присудила 700-сильному 911 GT2 RS. С места до ста километров в час спорткар разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час. Победителем стал супергибрид 918 Spyder (887 сил и 1280 Нм момента). Его максималка — 345 километров в час.

Звание самого быстрого несерийного Porsche принадлежит 9ff 911 GTurbo 1200. Он оснащен 3,9-литровым оппозитным двигателем мощностью 1200 сил и 1150 Нм момента. Максимальная скорость гиперкара, построенного на базе 911 GT3, составляет 403 километра в час.

Ранее Porsche выпустила ролики с рассказом о самых дорогих аукционных моделях, пяти любимых моделях Вольфганга Порше, лучших спорткарах с воздушным охлаждением, машинах с самым быстрым разгоном, пяти самых легких и самых важных машинах в истории марки.

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