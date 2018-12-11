Видео: пятерка самых быстрых Porsche

Пятое место занял Porsche 911 Turbo S. Оснащенный 3,8-литровым твин-турбо «оппозитником» мощностью 607 сил (750 Нм момента), он способен разгоняться до 330 километров в час. Чуть быстрее оказался 15-летний Carrera GT с максималкой 334 километра в час. Третье место досталось 959 S, который в 1988 году журналисты из Auto, Motor und Sport разогнали на треке Нардо до 339 километров в час.