Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot ведут переговоры о слиянии

По данным WSJ, PSA и холдинг Exor, который владеет 29 процентами акций FCA, сегодня созовут внеочередные собрания членов правления. Вероятно, ключевым вопросом повестки станет рассмотрение возможных вариантов объединения, а также просчет рисков. Например, в США сделка может привлечь внимание Комитета по иностранным инвестициям. Ведомство внимательно изучает любые операции, где замешаны китайские компании, а 12,2 процента акций Peugeot принадлежит Dongfeng Motor Group.

Если же сторонам удастся договориться, то PSA-FCA превратится в крупнейшего мирового автопроизводителя с капитализацией на уровне 50 миллиардов долларов и годовым объемом продаж около девяти миллионов автомобилей.