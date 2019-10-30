Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot ведут переговоры о слиянии

Весной этого года семья Пежо, один из трех крупнейших акционеров группы PSA, заявила, что готова поддержать слияние с Fiat Chrysler Automobiles или его полное поглощение. Сделка поможет укрепить позиции группы в Северной Америке, преимущественно за счет брендов Jeep и RAM, а в свете перезапуска Peugeot в США дала бы доступ к обширной сети дилерских центров и сервисных станций. Для FCA слияние означает снижение инвестиционной нагрузки, так как расходы на разработку электрифицированных силовых установок пришлось бы делить между участниками.
В состав FCA входят автомобильные бренды Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, RAM и SRT, производитель промышленных роботов Comau и специализирующаяся на чугунном и алюминиевом литье Teksid.
По данным WSJ, PSA и холдинг Exor, который владеет 29 процентами акций FCA, сегодня созовут внеочередные собрания членов правления. Вероятно, ключевым вопросом повестки станет рассмотрение возможных вариантов объединения, а также просчет рисков. Например, в США сделка может привлечь внимание Комитета по иностранным инвестициям. Ведомство внимательно изучает любые операции, где замешаны китайские компании, а 12,2 процента акций Peugeot принадлежит Dongfeng Motor Group.
Если же сторонам удастся договориться, то PSA-FCA превратится в крупнейшего мирового автопроизводителя с капитализацией на уровне 50 миллиардов долларов и годовым объемом продаж около девяти миллионов автомобилей.
Fiat Chrysler Automobiles находится под давлением новых эконорм и, вообще, переживает не лучшие времена, поэтому вынужден искать новых партнеров. Одним из них могла бы стать Renault: в конце мая FCA предложила французам обсудить возможности слиянии на условии владения равными долями. По данным инсайдеров, с критикой такого объединения выступил Nissan — на фоне ареста Карлоса Гона и общей напряженности это могло бы привести к еще большему разладу в отношениях между руководством Renault и Nissan — и в итоге руководство FCA отозвало свое предложение.
Источник: The Wall Street Journal