Купе-универсал на базе Ferrari 612 Scaglietti пустят с молотка

Заодно «Феррари» оснастили электропривода двери багажника и подогревом заднего стекла. Добавить света в салон помогли небольшие стеклянные секции в крыше. А вот техническая начинка между тем не изменилась: под капотом шутинг-брейка сохранился «атмосферник» V12 рабочим объемом 5,7 литра, как у 612 Scaglietti, развивающий 540 лошадиных сил и 588 Нм крутящего момента и совмещенный с шестиступенчатым «роботом» F1A.