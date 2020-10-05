Купе-универсал на базе Ferrari 612 Scaglietti пустят с молотка

Выставленный на продажу автомобиль показали летом 2019 года. Постройка универсала заняла 15 месяцев и 2500 человеко-часов; основой для него послужил Ferrari 612 Scaglietti. Донору удлинили крышу — новые внешние панели выколотили вручную из алюминия в ателье van Roomen Carrosserie of Hoevelaken, — а также перешили заднюю часть салона — это сделала уже бельгийская мастерская Carat.
Ferrari прекратила производство своей самой практичной модели
Заодно «Феррари» оснастили электропривода двери багажника и подогревом заднего стекла. Добавить света в салон помогли небольшие стеклянные секции в крыше. А вот техническая начинка между тем не изменилась: под капотом шутинг-брейка сохранился «атмосферник» V12 рабочим объемом 5,7 литра, как у 612 Scaglietti, развивающий 540 лошадиных сил и 588 Нм крутящего момента и совмещенный с шестиступенчатым «роботом» F1A.
Впрочем, не менее интересный вариант шутинг-брейка предлагает голландский дилер эксклюзивных автомобилей Classic Youngtimers Consultancy, который выставил на продажу универсал Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake, построенный на базе купе Wraith. Дизайн этого автомобиля разработан лондонской студией Niels van Roij Design, а постройкой машины занималась фирма Carat Duchatelet.