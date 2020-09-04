«Преемник» McLaren F1 получит версию для трека

В компании говорят, что после доработок перегрузки при резких замедлениях достигают 2,5–3g. Такой же результат показал электрический прототип Volkswagen ID.R во время рекордного заезда на Нюрбургринге. При этом в отличие от дорожного T.50, у которого есть шесть аэродинамических режимов, трековый суперкар всегда работает в режиме High Downforce, обеспечивающем максимальный уровень прижимной силы и сцепления с дорожным полотном. В теории купе может ездить даже вверх тормашками, и для этого ему нужно разогнаться лишь до 281 километра в час. Результат чуть ниже, чем у Brabham BT52, который, по расчетам, проделает то же самое на 265 километрах в час.