«Преемник» McLaren F1 получит версию для трека

Со слов Мюррея, оптимизация дорожного T.50 под трек вылилась в замену нескольких сотен компонентов. Основное внимание уделили уменьшению и без того впечатляюще низкой массы (было 986 килограммов, стало 890) и повышению мощности атмосферного V12. Четырехлитровый мотор — разработка фирмы Cosworth. На обычном T.50 в зависимости от выбранного режима выдает 600–700 лошадиных сил, но на T.50s отдача доведена до 700–730 сил.
Для этого пришлось переделать головку блока цилиндров, заменить распредвалы, повысить степень сжатия, установить выпуск с низким противодавлением, а также модифицировать воздухозаборник инерционного наддува, расположенный на крыше. А ещё на GMA T.50s поменяли коробку передач: шестиступенчатая «механика» Xtrac уступила место трансмиссии IGS (Instantaneous Gearchange System). Её особенности — возможность одновременного включения четной и нечетной передачи, оптимизированные передаточные числа и подрулевые лепестки вместо традиционного рычага.
Другое немаловажное приобретение T.50s — новый набор аэродинамических элементов. Они создают более полутора тонн прижимного усилия, что на 170 процентов больше собственного веса автомобиля. Немаловажную роль в этом играет фиксированное треугольное антикрыло (так называемый delta wing) шириной 1758 миллиметров, подражающее переднему элементу болида Brabham BT52 1983 года. Вдобавок к нему есть продольный «плавник» (обеспечивает стабильность в поворотах и направляет потоки воздуха к антикрылу), перепрофилированное днище, новый сплиттер, регулируемый диффузор и 400-миллиметровый вентилятор, усиливающий граунд-эффект.
В компании говорят, что после доработок перегрузки при резких замедлениях достигают 2,5–3g. Такой же результат показал электрический прототип Volkswagen ID.R во время рекордного заезда на Нюрбургринге. При этом в отличие от дорожного T.50, у которого есть шесть аэродинамических режимов, трековый суперкар всегда работает в режиме High Downforce, обеспечивающем максимальный уровень прижимной силы и сцепления с дорожным полотном. В теории купе может ездить даже вверх тормашками, и для этого ему нужно разогнаться лишь до 281 километра в час. Результат чуть ниже, чем у Brabham BT52, который, по расчетам, проделает то же самое на 265 километрах в час.
Но это всего лишь предположения, а на треке действительно полезными будут заниженная на 40 миллиметров подвеска, перенастроенные амортизаторы, пружины и более жёсткий передний стабилизатор. Плюс новые колеса из магниевого сплава, обутые в шины Michelin Cup Sport 2, и углерод-керамические тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.
В салоне трекового купе ничего лишнего. Отсюда убрали кондиционер, медиасистему, панель приборов, отсеки для хранения мелочевки, напольное покрытие. Кресел осталось два: установленное по центру водительское и одно для «очень храброго пассажира». Руль прямоугольный, как у болидов Формулы-1. На него вынесено управление антипробуксовочной системой, лонч-контролем, активация интеркома, нейтральной передачи, а также основные показатели телеметрии.
Вместе с машиной каждый покупатель GMA T.50s получил набор Trackspeed. Он включает в себя настойку автомобиля, программу тренировок и техническую поддержку во время соревнований. Ещё можно будет выбрать цвет кузова и ливрею. Всего планируется выпустить 25 экземпляров купе. Производство начнется в I квартале 2023 года.