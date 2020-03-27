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10:07

Из-за коронавируса перенесли еще одно крупное автомобильное мероприятие

Фестиваль скорости в Гудвуде, который обычно проходит в июле, отложили на неопределенный срок

© goodwood.com
Лиза Будрина
Организаторы британского Фестиваля скорости в Гудвуде приняли решение о переносе мероприятия из-за коронавируса на более поздний срок. Знаменитая гонка по подъему на холм, которая ежегодно принимает более 150 тысяч зрителей, должна была пройти с 9 по 12 июля 2020 года. Новые даты проведения пока не объявлены.

Центральным событием четырехдневного автомобильного шоу является гонка по подъему на холм – в соревновании принимаю участие ретро-кары, дрифт- и ралли-кроссовые машины, суперкары, спортпрототипы и даже болиды Формулы-1. Все они стремятся совершить 1,86-километровое «восхождение» быстрее прочих. Например, в прошлом году электрический спортпрототип Volkswagen ID.R побил рекорд, проехав трассу за 39,9 секунды.

Volkswagen ID.R на Фестивале скорости в Гудвуде в 2019 году

vwpress.co.uk

Предыдущий рекорд, установленный 20 лет назад, принадлежал Нику Хайдфельду, который преодолел гудвудский подъем на болиде McLaren-Mercedes MP4/13 за 41,6 секунды.

Чем заняться автомобилистам, когда из-за коронавируса отменили вообще всё

Многие автомобильные компании также используют фестиваль в качестве площадки для демонстрации новинок. Например, в 2019 году был представлен дорожный суперкар «выходного дня» Rapture от британской марки Radical, а возрожденный бренд De Tomaso провел презентацию суперкара P72.

Что же касается фестиваля, который должен был состояться в июле 2020 года, то там мог состояться дебют «заряженной» версии Volkswagen Golf R восьмого поколения.

Формула-1: сезон, которому помешал коронавирус

Фестиваль скорости в Гудвуде стал лишь одним из многих автомобильных мероприятий, отмененных или перенесенных из-за пандемии коронавируса. Ранее было принято решение об отмене этапов Формулы-1 в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако, а гоночный уикенд в Азербайджане, который должен был пройти 5-7 июня, сдвинули на более поздний срок.

Кроме того, марафон «24 часа Ле-Мана» перенесли с 13-14 июня на 19-20 сентября, а гонки Формулы-Е, WEC и чемпионат Moto GP отменили.

Источник: Goodwood.com