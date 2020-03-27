Из-за коронавируса перенесли еще одно крупное автомобильное мероприятие

Фестиваль скорости в Гудвуде стал лишь одним из многих автомобильных мероприятий, отмененных или перенесенных из-за пандемии коронавируса. Ранее было принято решение об отмене этапов Формулы-1 в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако, а гоночный уикенд в Азербайджане, который должен был пройти 5-7 июня, сдвинули на более поздний срок.

Кроме того, марафон «24 часа Ле-Мана» перенесли с 13-14 июня на 19-20 сентября, а гонки Формулы-Е, WEC и чемпионат Moto GP отменили.