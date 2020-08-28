Китайцы выпустят гибрид за 1,5 миллиона долларов

Среднемоторное купе Hongqi S9 дебютировало на автосалоне во Франкфурте осенью прошлого года — но в статусе концепта. Внешние панели гибрида изготовлены из углепластика, под ними — композитное шасси и наддувный V8 4.0, работающий в связки с электромотором. В сумме силовая установка выдает около 1400 лошадиных сил, позволяя S9 разгоняться до «сотни» за 1,9 секунды. Таким же временем могут похвастаться распечатанный на 3D-принтере Czinger 21С и японский электрический гиперкар Aspark Owl. «Максималка» китайца — 400 километров в час.