Видео: электрокар Volkswagen ID.R установил пятый рекорд

Для электрического спорткара Volkswagen это уже пятый по счету рекорд. Он уже успел обновить лучшее время при подъеме на Пайкс-Пик, холм Гудвуда и на серпантин китайской трассы Тяньмэнь. Кроме того, он стал лучшим электромобилем на Нюрбургринге.

Автомобиль оборудован двумя электромоторами, суммарная отдача которых достигает 680 лошадиных сил и 650 Нм момента. Предельная скорость составляет 270 километров в час, а первую «сотню» ID.R развивает всего за 2,25 секунды.