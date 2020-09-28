Видео: электрокар Volkswagen ID.R установил пятый рекорд

13:06
Электрический спорткар Volkswagen ID.R в пятый раз установил рекорд скорости. Он преодолел трассу Блистер Берг на 20 секунд быстрее прошлого лидера.
Время немецкого спорткара на батарейках составило 1 минуту и 24,2 секунды. Прошлый рекордсмен — спорткар Radical SR3 SL — преодолел этот же круг за 1 минуту 44,7 секунды. Таким образом, ID.R обогнал его почти на 20 секунд.
Для электрического спорткара Volkswagen это уже пятый по счету рекорд. Он уже успел обновить лучшее время при подъеме на Пайкс-Пик, холм Гудвуда и на серпантин китайской трассы Тяньмэнь. Кроме того, он стал лучшим электромобилем на Нюрбургринге.
Автомобиль оборудован двумя электромоторами, суммарная отдача которых достигает 680 лошадиных сил и 650 Нм момента. Предельная скорость составляет 270 километров в час, а первую «сотню» ID.R развивает всего за 2,25 секунды.