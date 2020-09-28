13:06

Видео: электрокар Volkswagen ID.R установил пятый рекорд

Он сумел улучшить время прохождения немецкой трассы Блистер Берг

Анастасия Дубина
Электрический спорткар Volkswagen ID.R в пятый раз установил рекорд скорости. Он преодолел трассу Блистер Берг на 20 секунд быстрее прошлого лидера.

Время немецкого спорткара на батарейках составило 1 минуту и 24,2 секунды. Прошлый рекордсмен — спорткар Radical SR3 SL — преодолел этот же круг за 1 минуту 44,7 секунды. Таким образом, ID.R обогнал его почти на 20 секунд.

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Для электрического спорткара Volkswagen это уже пятый по счету рекорд. Он уже успел обновить лучшее время при подъеме на Пайкс-Пик, холм Гудвуда и на серпантин китайской трассы Тяньмэнь. Кроме того, он стал лучшим электромобилем на Нюрбургринге.

Автомобиль оборудован двумя электромоторами, суммарная отдача которых достигает 680 лошадиных сил и 650 Нм момента. Предельная скорость составляет 270 километров в час, а первую «сотню» ID.R развивает всего за 2,25 секунды.