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16:58

Интерьер новой Toyota Supra: первое изображение

Стало известно, каким станет экстерьер и салон серийной машины

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В распоряжении сайта SupraMKV оказались изображения, на которых можно в деталях рассмотреть экстерьер и интерьер спорткара Toyota Supra нового поколения. Официально модель будет рассекречена в январе следующего года на автосалоне в Детройте.

Судя по изображениям, интерьер «Супры» станет напоминать салон родстера BMW Z4 (эти две машины делят одну платформу), однако детали их оформления будут отличаться. Так, у японского спорткара появятся иные дефлекторы системы вентиляции, блок климат-контроля и дизайн центрального тоннеля. Руль – от BMW, но с «тойотовским» логотипом.

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Toyota Supra

Ранее сайту SupraMKV также удалось раздобыть информацию об оснащении новой «Супры». Автомобиль будет предлагаться с двухлитровой турбированной «четверкой» и трехлитровым шестицилиндровым двигателем. Шасси «Тойоты» получит иные настройки, нежели у BMW.

Таким будет серийный вариант Toyota Supra

Предсерийный прототип Toyota Supra нового поколения дебютировал в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль, скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм.

В октябре компания начала принимать предзаказы на новинку. Машину можно забронировать на специальном сайте, однако для онлайн-заказа доступно всего 900 спорткаров.

В серию «Супру» запустят в начале 2019 года. В линейке появится и гоночный вариант модели, который примет участие в американской гоночной серии NASCAR.

Источник: SupraMKV
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