Интерьер новой Toyota Supra: первое изображение

В октябре компания начала принимать предзаказы на новинку. Машину можно забронировать на специальном сайте, однако для онлайн-заказа доступно всего 900 спорткаров.

В серию «Супру» запустят в начале 2019 года. В линейке появится и гоночный вариант модели, который примет участие в американской гоночной серии NASCAR.