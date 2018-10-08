Интерьер новой Toyota Supra: первое изображение

Судя по изображениям, интерьер «Супры» станет напоминать салон родстера BMW Z4 (эти две машины делят одну платформу), однако детали их оформления будут отличаться. Так, у японского спорткара появятся иные дефлекторы системы вентиляции, блок климат-контроля и дизайн центрального тоннеля. Руль – от BMW, но с «тойотовским» логотипом.
Ранее сайту SupraMKV также удалось раздобыть информацию об оснащении новой «Супры». Автомобиль будет предлагаться с двухлитровой турбированной «четверкой» и трехлитровым шестицилиндровым двигателем. Шасси «Тойоты» получит иные настройки, нежели у BMW.
Предсерийный прототип Toyota Supra нового поколения дебютировал в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль, скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм.
В октябре компания начала принимать предзаказы на новинку. Машину можно забронировать на специальном сайте, однако для онлайн-заказа доступно всего 900 спорткаров.
В серию «Супру» запустят в начале 2019 года. В линейке появится и гоночный вариант модели, который примет участие в американской гоночной серии NASCAR.