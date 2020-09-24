Hyundai показал концепт салона электрокаров Ioniq

Макет был создан совместно с соотечественниками Hyundai из LG Electronics, которые разместили на потолке салона изогнутый жидкокристаллический экран диагональю 77 дюймов и динамики в подголовниках сидений. Пассажиры смогут выводить на экран два разных изображения одновременно.

За чистоту в светлом салоне отвечают специальный робот-пылесос и дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы. В пресс-релизе Hyundai также рассказал о других продвинутых опциях, в том числе устройствах для ухода за одеждой и обувью в пути, однако подробности пока оставил в секрете.