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Hyundai показал концепт салона электрокаров Ioniq

Макет создан совместно с LG

Ioniq Concept Cabin © Hyundai
Мария Евдокимова
Спустя полтора месяца после запуска суббренда Ioniq, под которым будут выходить следующие «батарейные» модели Hyundai, компания представила Ioniq Concept Cabin, или «Концептуальный салон Ioniq». Макет призван показать, какими Hyundai представляет салоны будущих электрокаров.

Макет был создан совместно с соотечественниками Hyundai из LG Electronics, которые разместили на потолке салона изогнутый жидкокристаллический экран диагональю 77 дюймов и динамики в подголовниках сидений. Пассажиры смогут выводить на экран два разных изображения одновременно.

За чистоту в светлом салоне отвечают специальный робот-пылесос и дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы. В пресс-релизе Hyundai также рассказал о других продвинутых опциях, в том числе устройствах для ухода за одеждой и обувью в пути, однако подробности пока оставил в секрете.

Салон прототипа Ioniq 5

The Korean Car Blog

По планам Hyundai, первым салон с расширенным функционалом и повышенным уровнем комфорта опробует модель Ioniq 5 — купеобразный кроссовер дебютирует в начале 2021 года. Он получит камеры вместо зеркал заднего вида и 3000-миллиметровую колёсную базу — больше, чем у флагманского Palisade. Однако пока его интерьер, попавший в объектив фотошпионов в начале сентября, весьма далёк от футуристичного Ioniq Concept Cabin.

Электрокары бренда Ioniq, с которыми Hyundai надеется выбиться в лидеры «зелёного» сегмента, будут построены на модульной платформе E-GMP (Electronic Global Modular Platform). Платформа легла в основу концепт-кара в ретростиле Hyundai 45, показанного в прошлом году, и также станет базой для электромобилей Kia и премиального Genesis.

Ioniq 5 предложат в двух вариантах: первый получит батарею на 58 киловатт-часов, второй – на 73 киловатт-часа. Запас хода младшей версии составит 354 километра, старшей – 450 километров. Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80 процентов за 15 минут.

После «первенца» в модельном ряду Ioniq появятся ещё две модели: купеобразный седан Ioniq 6 и полноразмерный вседорожник Ioniq 7.

Источник: Hyundai