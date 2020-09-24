Hyundai показал концепт салона электрокаров Ioniq

Макет был создан совместно с соотечественниками Hyundai из LG Electronics, которые разместили на потолке салона изогнутый жидкокристаллический экран диагональю 77 дюймов и динамики в подголовниках сидений. Пассажиры смогут выводить на экран два разных изображения одновременно.
За чистоту в светлом салоне отвечают специальный робот-пылесос и дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы. В пресс-релизе Hyundai также рассказал о других продвинутых опциях, в том числе устройствах для ухода за одеждой и обувью в пути, однако подробности пока оставил в секрете.
The Korean Car Blog
По планам Hyundai, первым салон с расширенным функционалом и повышенным уровнем комфорта опробует модель Ioniq 5 — купеобразный кроссовер дебютирует в начале 2021 года. Он получит камеры вместо зеркал заднего вида и 3000-миллиметровую колёсную базу — больше, чем у флагманского Palisade. Однако пока его интерьер, попавший в объектив фотошпионов в начале сентября, весьма далёк от футуристичного Ioniq Concept Cabin.
Электрокары бренда Ioniq, с которыми Hyundai надеется выбиться в лидеры «зелёного» сегмента, будут построены на модульной платформе E-GMP (Electronic Global Modular Platform). Платформа легла в основу концепт-кара в ретростиле Hyundai 45, показанного в прошлом году, и также станет базой для электромобилей Kia и премиального Genesis.
Ioniq 5 предложат в двух вариантах: первый получит батарею на 58 киловатт-часов, второй – на 73 киловатт-часа. Запас хода младшей версии составит 354 километра, старшей – 450 километров. Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80 процентов за 15 минут.
После «первенца» в модельном ряду Ioniq появятся ещё две модели: купеобразный седан Ioniq 6 и полноразмерный вседорожник Ioniq 7.