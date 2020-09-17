Kia остановила два завода в Южной Корее. Рабочие заразились коронавирусом

Оба предприятия находятся в городе Кванмён, расположенном к югу от Сеула. На заводах выявили восемь сотрудников, заразившихся COVID-19 – они работали на сборочном конвейере. Вечером в среду заводы закрылись, и все шесть тысяч рабочих отправились по домам.

Возобновить работу предприятия смогут только после консультации с представителями государственных карантинных органов. На этих мощностях налажено производство седанов K9, фастбека Stinger, минивэнов Carnival, компактвэнов Pride и кроссоверов Stonic. Объём производства достигает 320 тысяч автомобилей в год.

Всего Kia Motors имеет восемь фабрик в Южной Корее и семь в других странах: три в Китае, по одному в США, Словакии, Мексике и Индии. В целом предприятия компании способны выпускать в год до 3,84 миллиона автомобилей.