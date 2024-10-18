Появилась первая фотография салона обновленного Kia Sportage

Появилась первая фотография салона обновленного Kia SportageДебют может состояться уже на следующей неделе
В объектив шпионов на этот раз попала европейская версия Kia Sportage, колесная база которой короче, чем у американской.
Главное новшество в салоне — новый изогнутый кластер, объединяющий под одним стеклом приборную панель и экран мультимедийной системы. Судя по всему, теперь он прямоугольный, а не трапециевидный. Такой же в прошлом году получил Sorento, а потом K5. Диагональ обоих экранов — 12,3 дюйма.
Кроме того, на снимке можно увидеть новый двухспицевый руль, переработанные центральный тоннель и подлокотник.
На прошлой неделе обновленный Sportage впервые сфотографировали без маскировки. Снимки, на которых кроссовер прикрывают зонтиками, сделали в корейской глубинке во время фотосессии. Sportage получит новые оптику, решетку радиатора, капот и колесные диски. В нижней части бампера появится хромированная планка, а фары лишатся С-образных ходовых огней.
В числе ближайших новинок Kia значится Tasman. Пикап, вопреки изначальным ожиданиям, далек от Santa Cruz материнской Hyundai и является самостоятельной моделью с рамной конструкцией. Рассекретят его уже совсем скоро — 29 октября на автосалоне в Джидде.