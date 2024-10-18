Появилась первая фотография салона обновленного Kia Sportage

В объектив шпионов на этот раз попала европейская версия Kia Sportage, колесная база которой короче, чем у американской.

Главное новшество в салоне — новый изогнутый кластер, объединяющий под одним стеклом приборную панель и экран мультимедийной системы. Судя по всему, теперь он прямоугольный, а не трапециевидный. Такой же в прошлом году получил Sorento, а потом K5. Диагональ обоих экранов — 12,3 дюйма.