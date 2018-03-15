Стала известно, когда автомобили «Кортежа» покажут публике

Седан и минивэн, разработанные в рамках проекта «Кортеж», покажут на Московском автосалоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Ранее предполагалось, что публичный дебют автомобилей «Кортежа» состоится в мае, а машины «на ходу» представят на инаугурации президента.

По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, за этот год в опытную эксплуатацию поступят около 70 автомобилей «Кортежа», а чиновники пересядут на эти машины в конце 2018-го или начале 2019-го.

В гараже особого назначения сейчас уже тестируются автомобили проекта – испытания будут завершены в мае. Кроме того, около 16 машин передадут ФСО.

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В розничную продажу машины поступят в 2019 году. Они будут предлагаться с «турбочетверкой» мощностью 245 сил, 600-сильной «восьмеркой» 4.4 с двумя турбинами, а также 860-сильным двигателем V12 с четырьмя турбинами. Коробка передач – девятиступенчатый «автомат», разработанный в России.

Стоимость автомобилей составит около шести-семи миллионов рублей. Помимо седана и минивэна, в линейку также войдут кроссовер и кабриолет.

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