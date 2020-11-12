Автомобили Lada подорожают шестой раз за год

Таким образом, Lada Granta прибавит в цене 5 тысяч рублей и будет стоить от 488,9 тысячи рублей, Vesta подорожает на 9 тысяч рублей, до 676,9 тысячи рублей за базовую версию, а цены на XRay будут начинаться от 660,9 тысячи рублей – примерно на 7 тысяч больше нынешней стоимости. Largus и Lada 4x4 прибавят по 6 и 8 тысяч рублей соответственно: универсал можно будет купить за 651,9 тысячи рублей, а трехдверный внедорожник – за 589,9 тысячи рублей.

В последний раз «АвтоВАЗ» повышал цены на Lada 1 октября 2020 года: они выросли в среднем на 2-3 процента или примерно на 15 тысяч рублей. Тогда сообщалось, что подорожание связано с растущим спросом на автомобили. До этого изменения в прайс-лист вносили 1 июля: вся модельная линейка Lada подорожала на 5-10 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.