В Хельсинки пройдет встреча Путина и Трампа

Пульс

Новый лимузин Путина привезли в Финляндию

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13 июля 2018

Лимузин Владимира Путина и все автомобили марки Aurus, входящие в кортеж, доставили в Хельсинки, сообщает издание Ilta-Sanomat. Здесь пройдет встреча российского президента с Дональдом Трампом. Все машины были перевезены в Финляндию на самолете Ил-76.

Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина

Впервые бронированный лимузин показали на инаугурации президента РФ. Позже короткие варианты этой машины вместе с минивэнами сопровождения можно было увидеть на снимках случайных очевидцев, сделанных во время проезда машины около Кремля.

[Фото LASSI RINNE с сайта is.fi](https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005753213.html)

Фото LASSI RINNE с сайта is.fi

История проекта «Кортеж» в картинках

Все машины марки Aurus построены на единой модульной платформе. Лимузин и обычный седан получили название «Сенат», а большой вэн – «Арсенал». Позже появится внедорожник, который будет носить имя «Комендант». Также в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.

На данный момент известно, что лимузин оснащен гибридной силовой установкой на базе 600-сильного мотора 4.4 V8. Также в ее состав входит электрический мотор-генератор и девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Машина также имеет систему полного привода.

Видео с YouTube-канала ЭмКи-Эм.

В свободную продажу первым поступит седан. Ожидается, что первоначально машины будут собирать партиями примерно по 200 штук в год. Предполагаемая стоимость — около 10 миллионов рублей.

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