Новый лимузин Путина привезли в Финляндию

Лимузин Владимира Путина и все автомобили марки Aurus, входящие в кортеж, доставили в Хельсинки, сообщает издание Ilta-Sanomat. Здесь пройдет встреча российского президента с Дональдом Трампом. Все машины были перевезены в Финляндию на самолете Ил-76.

Впервые бронированный лимузин показали на инаугурации президента РФ. Позже короткие варианты этой машины вместе с минивэнами сопровождения можно было увидеть на снимках случайных очевидцев, сделанных во время проезда машины около Кремля.

Все машины марки Aurus построены на единой модульной платформе. Лимузин и обычный седан получили название «Сенат», а большой вэн – «Арсенал». Позже появится внедорожник, который будет носить имя «Комендант». Также в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.

На данный момент известно, что лимузин оснащен гибридной силовой установкой на базе 600-сильного мотора 4.4 V8. Также в ее состав входит электрический мотор-генератор и девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Машина также имеет систему полного привода.

Видео с YouTube-канала ЭмКи-Эм.

В свободную продажу первым поступит седан. Ожидается, что первоначально машины будут собирать партиями примерно по 200 штук в год. Предполагаемая стоимость — около 10 миллионов рублей.