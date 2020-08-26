Представлен самый быстрый и мощный британский кроссовер

Авторы называют Stealth самым быстрым и мощным вседорожником Великобритании. Он превзошёл и Aston Martin DBX (550 сил и 700 Нм), и Bentley Bentayga Speed (635 сил и 900 Нм), и даже Rolls-Royce Cullinan Black Badge (600 сил и 900 Нм). Причем на скоростном полигоне VMAX200 «Стелсу» удалось обогнать в дрэге не только их, но и Lamborghini Urus. В цифрах это достижение выглядит так: 0–60 миль в час (97 километров в час) за 3,6 секунды и максимальная скорость 314 километров в час. Для сравнения, «максималка» Jaguar F-Pace SVR ограничена на 283 километрах в час, а до 60 миль в час он разгоняется на полсекунды медленнее.