Представлен самый быстрый и мощный британский кроссовер

Донор «Стелса» — это Jaguar F-Pace SVR c 5,0-литровой компрессорной «восьмеркой», полным приводом и восьмидиапазонным автоматом. В заводском исполнении такой кроссовер выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента, но после вмешательства специалистов Lister отдачу удалось нарастить на 22 процента — до 675 сил (666 на маховике) и 720 Нм. В этом помогла и новая прошивка блока управления, и установка изготовленного по индивидуальному проекту интеркулера вкупе с системой забора и фильтрации воздуха, а также замена шкивов компрессора на более производительные.
Авторы называют Stealth самым быстрым и мощным вседорожником Великобритании. Он превзошёл и Aston Martin DBX (550 сил и 700 Нм), и Bentley Bentayga Speed (635 сил и 900 Нм), и даже Rolls-Royce Cullinan Black Badge (600 сил и 900 Нм). Причем на скоростном полигоне VMAX200 «Стелсу» удалось обогнать в дрэге не только их, но и Lamborghini Urus. В цифрах это достижение выглядит так: 0–60 миль в час (97 километров в час) за 3,6 секунды и максимальная скорость 314 километров в час. Для сравнения, «максималка» Jaguar F-Pace SVR ограничена на 283 километрах в час, а до 60 миль в час он разгоняется на полсекунды медленнее.
Улучшить аэродинамику и визуальный облик Lister Stealth призваны углепластиковый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и сплиттером, большие тормозные диски, задний диффузор (тоже из композита) и стальной выпуск с карбоновыми насадками. Вдобавок у кроссовера расширены арки, в которые поместились 23-дюймовые колеса Vossen — единственны элемент экстерьера, сделанный не в Англии. Салон кроссовера предлагают отделать 36 различными оттенками кожи Bridge of Weir. Плюс в каталоге есть 90 вариантов прострочки, которую можно нанести на ремни безопасности, сидения, руль, потолок и переднюю панель.
Всего будет выпущено сотня «Стелсов». Все — с семилетней гарантией. Начальная цена кроссовера — 109 950 фунтов стерлингов, что эквивалентно 11 миллионам рублей. Jaguar F-Pace SVR обойдётся в полтора раза дешевле (75 375 фунтов стерлингов), а, к примеру, Aston Martin DBX стоит ощутимо больше — 158 000 фунтов стерлингов (15,8 миллиона рублей).