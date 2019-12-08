Китайцы выпустили премиальное кросс-купе на агрегатах Volvo

Вседорожник Lynk & Co 05 спроектирован на модульной платформе CMA, разработанной Geely совместно с Volvo. По габаритам «пятёрка» сравнима с Renault Arkana: длина кроссовера 4592 миллиметра, колёсная база — 2734 миллиметра. От дебютной модели Lynk & Co 01, кросс-купе отличается уменьшенной на 61 миллиметр высотой, иным рисунком диодной оптики, бамперов и радиаторной решётки. Кроме того, для «пятёрки» положены 20-дюймовые колёсные диски.
У интерьера Lynk & Co 05 с дебютным кроссовером мало общего: количество физических клавиш значительно сократилось, площадь цифровых экранов увеличилась, появился новый руль, изменился дизайн передней панели и центрального тоннеля. Виртуальные приборы отображаются на 12,3-дюймовом экране, мультимедийный комплекс оборудован 12,7-дюймовым тачскрином. Кроме того, у новинки появился проекционный дисплей и беспроводная зарядка для смартфонов.
Как и подобает флагману, в списке дополнительного оборудования есть панорамная крыша с люком, отделка салона кожей и замшей, электрорегулировки передних кресел, адаптивный круиз-контроль.
Силовые агрегаты знакомы по другим моделям на платформе CMA: базовым мотором станет двухлитровая 190-сильная «турбочетвёрка» Volvo Drive-E, также анонсированы гибридные версии с трёхцилиндровым турбодвигателем 1.5 в основе. Трансмиссия безальтернативна: кросс-купе будут оснащаться 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Базовые вседорожники поступят в продажу с передним приводом, но за доплату будут доступны полноприводные версии.
Цены пока не объявлены, но китайские журналисты считают, что «пятёрка» будет стоить не меньше 250 тысяч юаней (около 2,26 миллиона рублей по текущему курсу). Если прогноз сбудется, то кросс-купе будет дороже соплатформенного вседорожника с «обычным» кузовом в топовой комплектации примерно на 40 тысяч юаней (360 тысяч рублей).
В 2020 году китайцы планируют продвигать бренд Lynk & Co на европейском рынке. Первый шоу-рум откроют в Амстердаме. В России модели Lynk & Co тоже могут появиться, но сроки дебюта пока не объявлены.