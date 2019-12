Китайцы выпустили премиальное кросс-купе на агрегатах Volvo

«Дочка» китайского холдинга Geely, фирма Lynk & Co представила вседорожник под названием «05». Новинка представляет собой купеобразную версию Lynk & Co 01 с богатым оснащением, оригинальной внешностью и полностью переосмысленным интерьером. Ожидается, что «пятёрка» станет самой дорогой моделью Lynk & Co.