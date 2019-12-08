Китайцы выпустили премиальное кросс-купе на агрегатах Volvo

У интерьера Lynk & Co 05 с дебютным кроссовером мало общего: количество физических клавиш значительно сократилось, площадь цифровых экранов увеличилась, появился новый руль, изменился дизайн передней панели и центрального тоннеля. Виртуальные приборы отображаются на 12,3-дюймовом экране, мультимедийный комплекс оборудован 12,7-дюймовым тачскрином. Кроме того, у новинки появился проекционный дисплей и беспроводная зарядка для смартфонов.

Как и подобает флагману, в списке дополнительного оборудования есть панорамная крыша с люком, отделка салона кожей и замшей, электрорегулировки передних кресел, адаптивный круиз-контроль.