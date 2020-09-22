McLaren Elva вновь урезали тираж. Виноват коронавирус

В ходе презентации Elva в ноябре 2019 года McLaren заявил, что выпустит 399 экземпляров. Однако в марте нынешнего года стало известно, что тираж придётся урезать до 249 штук. Тогда решение объяснили намерением McLaren снизить расходы, связанные с штрафными санкциями за нарушение экологических норм, которые рассчитываются исходя из числа реализованных автомобилей.
Теперь же McLaren сообщил, что вынужден сократить тираж ещё на 100 автомобилей – до 149. По коллекционной ценности Elva уступит только 1050-сильному гибриду Speedtail, тираж которого составляет 106 экземпляров. Компания сообщила, что мера была принята из-за коронавируса: пандемия привела к дефициту производственных мощностей и комплектующих на предприятии в британском Уокинге.
Фото: McLaren
McLaren также рассказал о новом конфигураторе McLaren Advanced Visualizer (MAV), с помощью которого можно будет сделать Elva по-настоящему эксклюзивными. MAV использует программное обеспечение, разработанное для видеоигр, и мгновенно создаёт трёхмерную модель автомобиля в разрешении Ultra HD.
Для клиентов доступны цвета из двух категорий – Explore и Timeless. Первая содержит в себе яркие оттенки, а вторая посвящена наследию компании. В палитре Elva уже есть готовая цветовая схема, вдохновлённая исторической моделью McLaren M1A — самым быстрым автомобилем Гран-при Канады 1964 года.
Спидстер Elva входит в самую дорогую линейку McLaren — Ultimate Series — и оснащается 4,0-литровым V8 мощностью 815 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с семидиапазонным преселективным «роботом» и разгоняет автомобиль с места до первой «сотни» менее чем за три секунды, до 200 километров в час – за 6,7 секунды. Стоимость одного Elva составит 1 425 000 фунтов стерлингов (139 миллионов рублей).