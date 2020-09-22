McLaren Elva вновь урезали тираж. Виноват коронавирус

В ходе презентации Elva в ноябре 2019 года McLaren заявил, что выпустит 399 экземпляров. Однако в марте нынешнего года стало известно, что тираж придётся урезать до 249 штук. Тогда решение объяснили намерением McLaren снизить расходы, связанные с штрафными санкциями за нарушение экологических норм, которые рассчитываются исходя из числа реализованных автомобилей.

Теперь же McLaren сообщил, что вынужден сократить тираж ещё на 100 автомобилей – до 149. По коллекционной ценности Elva уступит только 1050-сильному гибриду Speedtail, тираж которого составляет 106 экземпляров. Компания сообщила, что мера была принята из-за коронавируса: пандемия привела к дефициту производственных мощностей и комплектующих на предприятии в британском Уокинге.