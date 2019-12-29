Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:16

Mitsubishi откажется от автомобилей с дизельными двигателями

Японская фирма значительно сократит поставки машин на тяжёлом топливе

© Mitsubishi
Сергей Ильин
Mitsubishi Motors намерена постепенно исключить версии с дизельными моторами из гаммы «глобальных» моделей. Японская компания ограничится обновлением существующих силовых агрегатов и не будет вкладывать средства в разработку новых дизельных ДВС.

К 2021 году Mitsubishi выпустит всего две новых легковых модели с модифицированными дизелями — вероятно, одной из них станет Outlander, второй — Pajero Sport. Моторная линейка наиболее популярных Mitsubishi будет постепенно переориентирована на электрические и гибридные силовые установки.

По расчётам Mitsubishi, в течение трёх лет доля дизельных моделей в общем объёме продаж снизится с 24 процентов до 20 процентов. Аналитики считают, что в течение десяти лет общие мировые продажи дизельных автомобилей сократятся на 40 процентов.

Ожидается, что дольше всего дизельные агрегаты задержатся на моделях коммерческой линейки Mitsubishi и внедорожниках для североамериканского рынка. Кроме того, пока нет планов убрать из гаммы дизельную версию минивэна Delica D: 5, который продаётся в Японии. В Европе дизельные модели убрали из гаммы «трёх бриллиантов» с 2019 года.

Стратегии развития силовых установок у разных концернов отличаются: партнёр Mitsubishi по альянсу, фирма Nissan, намерена полностью прекратить выпуск дизельных двигателей в течение десяти лет. От дизельных силовых агрегатов уже отказалась фирма Porsche, а Volvo и Toyota намерены поэтапно сокращать долю легковых автомобилей на «тяжёлом» топливе.

В тоже время Mazda верит в перспективность технологии и намерена представить новый дизельный мотор в 2020 году. Продолжают работу над дизелями и в концерне Volkswagen: немецкий производитель запатентовал новую систему очистки выхлопных газов, что позволило снизить выбросы на 80 процентов.

Источник: Nikkei.com