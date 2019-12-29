Mitsubishi откажется от автомобилей с дизельными двигателями

Стратегии развития силовых установок у разных концернов отличаются: партнёр Mitsubishi по альянсу, фирма Nissan, намерена полностью прекратить выпуск дизельных двигателей в течение десяти лет. От дизельных силовых агрегатов уже отказалась фирма Porsche, а Volvo и Toyota намерены поэтапно сокращать долю легковых автомобилей на «тяжёлом» топливе.

В тоже время Mazda верит в перспективность технологии и намерена представить новый дизельный мотор в 2020 году. Продолжают работу над дизелями и в концерне Volkswagen: немецкий производитель запатентовал новую систему очистки выхлопных газов, что позволило снизить выбросы на 80 процентов.