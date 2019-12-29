Mitsubishi откажется от автомобилей с дизельными двигателями

К 2021 году Mitsubishi выпустит всего две новых легковых модели с модифицированными дизелями — вероятно, одной из них станет Outlander, второй — Pajero Sport. Моторная линейка наиболее популярных Mitsubishi будет постепенно переориентирована на электрические и гибридные силовые установки.
По расчётам Mitsubishi, в течение трёх лет доля дизельных моделей в общем объёме продаж снизится с 24 процентов до 20 процентов. Аналитики считают, что в течение десяти лет общие мировые продажи дизельных автомобилей сократятся на 40 процентов.
Ожидается, что дольше всего дизельные агрегаты задержатся на моделях коммерческой линейки Mitsubishi и внедорожниках для североамериканского рынка. Кроме того, пока нет планов убрать из гаммы дизельную версию минивэна Delica D: 5, который продаётся в Японии. В Европе дизельные модели убрали из гаммы «трёх бриллиантов» с 2019 года.
Стратегии развития силовых установок у разных концернов отличаются: партнёр Mitsubishi по альянсу, фирма Nissan, намерена полностью прекратить выпуск дизельных двигателей в течение десяти лет. От дизельных силовых агрегатов уже отказалась фирма Porsche, а Volvo и Toyota намерены поэтапно сокращать долю легковых автомобилей на «тяжёлом» топливе.
В тоже время Mazda верит в перспективность технологии и намерена представить новый дизельный мотор в 2020 году. Продолжают работу над дизелями и в концерне Volkswagen: немецкий производитель запатентовал новую систему очистки выхлопных газов, что позволило снизить выбросы на 80 процентов.