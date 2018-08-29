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29 августа 13:10

Kia показала в Москве универсал Ceed и новый седан Cerato

Четырехдверка появится у дилеров в октябре

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Компания Kia представила на Московском автосалоне новый универсал Ceed и седан Cerato третьего поколения. Последний из них появится у дилеров в октябре текущего года, а когда начнут продавать «грузовой» вариант «Сида» пока неизвестно.

По сравнению с предшественником универсал Kia Ceed стал на 95 миллиметров длиннее, на 20 миллиметров шире и на 20 миллиметров ниже. Объем багажника теперь достигает 625 литров (на 97 литров больше, чем у предшественника), а при сложенных задних сиденьях – 1694 литра (на 52 литра больше, чем ранее). Погрузочная высота равна 624 миллиметрам, а проем «грузового» отсека – 1043 миллиметра в ширину и 801 в высоту.

В качестве опции модель будет предлагаться с электроприводом крышки багажника и системой бесконтактного открывания.

Новый седан Cerato доступен со 128- и 150-сильными атмосферниками объемом 1,6 и 2,0 литра, которые могут работать на 92-м бензине. Двигатели могут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Четырехдверка стала на 80 миллиметров длиннее предшественника – ее габаритная длина теперь достигает 4640 миллиметров. Объем багажного отсека составляет 502 литра.

Помимо универсала Ceed и седана Cerato, на Московском автосалоне показали хэтчбек «Сид» нового поколения, обновленный Kia Sportage, который обзавелся двухлитровым дизелем в паре с новый восьмиступенчатым «автоматом», а также Sorento Prime после рестайлинга. Последний теперь можно заказать с проекционным дисплеем.

Модель дебютировала в январе этого года на автосалоне в Детройте. Вариант Kia Cerato для США оснащается тем же двухлитровым мотором, но работающим в паре с вариатором. Чуть позже была представлена модификация седана для Южной Кореи. Он получит турбоагрегат 1.6 из нового семейства Smart Stream.

В конце августа ее начали собирать на заводе «Автотор» в Калининграде. Информация о ценах и комплектациях появится ближе к дате начала продаж.

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