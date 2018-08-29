Kia показала в Москве универсал Ceed и новый седан Cerato

По сравнению с предшественником универсал Kia Ceed стал на 95 миллиметров длиннее, на 20 миллиметров шире и на 20 миллиметров ниже. Объем багажника теперь достигает 625 литров (на 97 литров больше, чем у предшественника), а при сложенных задних сиденьях – 1694 литра (на 52 литра больше, чем ранее). Погрузочная высота равна 624 миллиметрам, а проем «грузового» отсека – 1043 миллиметра в ширину и 801 в высоту.