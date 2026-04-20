Опубликовано 20 апреля 2026, 16:13
Мошенники зарабатывают на водителях, пользуясь сезоном дорожных работ
Сезон начала дорожных работ спровоцировал новую активность мошенников. Этой весной мошенники вспомнили старую уловку — рассылать автомобилистам сообщения о якобы совершённых правонарушениях в области парковки. Однако, как рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, в апреле водители наболее уязвимы для подобных рассылок.
© Нейросеть
«Апрель — начало сезона дорожных работ. Автомобилисты привыкают к появлению новых знаков и временных ограничений, что делает их более уязвимыми для таких рассылок», — считают эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Автовладельцы также продолжают получать штрафы из-за мошенников, переклеивающих госномера. Распознать подделку не могут даже камеры с искусственным интеллектом.
Кроме того, аферисты стали имитировать «письма счастья», якобы зафиксированные камерами фото- и видеофиксации. Подделки рассылаются от имени ГИБДД.
Читайте также: