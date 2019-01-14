Лучшим автомобилем США выбрали корейский седан

Первое место среди легковушек занял седан Genesis G70, модель премиального бренда компании Hyundai. С ним за победу в этой категории боролись Honda Insight и Volvo S60/V60.
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Победу в категории вседорожников одержал кроссовер Hyundai Kona, который выиграл у Acura RDX и Jaguar I-Pace. Последний из них ранее также был признан лучшим автомобилем профессиональных шоферов.
Лучшим пикапом США признали Ram 1500. Помимо него, в этой категории были представлены Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.
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Победителей выбирало жюри, состоящее из 54 автомобильных журналистов. Тройка финалистов определялась из 14 легковых и 12 вседорожников и пикапов.
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