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16:52

Лучшим автомобилем США выбрали корейский седан

Названы победители конкурса «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года»

Стали известны победители конкурса «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года». Результаты голосования жюри огласили на автосалоне в Детройте.

Первое место среди легковушек занял седан Genesis G70, модель премиального бренда компании Hyundai. С ним за победу в этой категории боролись Honda Insight и Volvo S60/V60.

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Genesis G70

Победу в категории вседорожников одержал кроссовер Hyundai Kona, который выиграл у Acura RDX и Jaguar I-Pace. Последний из них ранее также был признан лучшим автомобилем профессиональных шоферов.

Лучшим пикапом США признали Ram 1500. Помимо него, в этой категории были представлены Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.

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Hyundai Kona

Победителей выбирало жюри, состоящее из 54 автомобильных журналистов. Тройка финалистов определялась из 14 легковых и 12 вседорожников и пикапов.

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Ram 1500

В прошлом году лучшими автомобилями США признали Honda Accord, Volvo XC60 и Lincoln Navigator, а до этого – Chevrolet Bolt, Honda Ridgeline и Chrysler Pacifica.

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