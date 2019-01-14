Лучшим автомобилем США выбрали корейский седан

Победу в категории вседорожников одержал кроссовер Hyundai Kona, который выиграл у Acura RDX и Jaguar I-Pace. Последний из них ранее также был признан лучшим автомобилем профессиональных шоферов.

Лучшим пикапом США признали Ram 1500. Помимо него, в этой категории были представлены Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.