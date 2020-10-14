Названа цена нового Rolls-Royce Ghost в России

Седан Rolls-Royce Ghost второго поколения, представленный аккурат в День знаний 1 сентября, спроектирован вокруг фирменной алюминиевой платформы «Архитектура роскоши», близкой к той, что использовали на Phantom VIII и Cullinan. Вместе с ней на модели впервые появились полный привод, подруливающая задняя ось и подвеска с системой Planar, которой нет даже у «Фантома». Как и прежде, «Призрак» доступен в двух версиях: обычной и удлинённой Extended. Причем последняя по запасу места в ногах задних пассажиров уступает только Phantom Extended.