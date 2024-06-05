Быстрее BMW M3: представлены Alpina B3 GT и B4 GT

Диаметр стандартных кованых колес — 20 дюймов. Фирменные наклейки Alpina Deco-Set на боковинах — опция. Внутри можно найти подрулевые лепестки из анодированного алюминия, новый руль с центральной меткой и декоративные накладки из углеволокна под прозрачным лаком. Для отделки интерьера по-прежнему используют кожу Lavalina, отличающуюся мягкостью и естественной текстурой.

В Германии седан B3 GT стоит от 101 700 евро, B3 GT Touring — от 102 900. B4 GT оценили в 105 100 евро.